Joaquin Correa è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. La formazione nerazzurra, dopo un periodo di trattative, ha trovato l’accordo con la Lazio per la cessione del Tucu, che a Milano ritroverà quel Simone Inzaghi con il quale ha saputo davvero affermati ad altissimi livelli. Domani le visite mediche, poi la firma sul suo nuovo contratto. Intanto oggi arriverà a Milano con un volo privato.Queste le cifre dell’affare: il giocatore argentino ha firmato un contratto con i nerazzurri valido fino al 2025 a 3,5 milioni di euro a stagione, al quale si andranno poi ad aggiungere vari bonus. Alla Lazio, invece, 30 milioni di euro più uno di bonus. Il giocatore arriverà ai nerazzurri in prestito con obbligo di riscatto che scatterà al primo punto dell'Inter nel girone di ritorno da febbraio 2022.

Tutto ok anche per il contributo di solidarietà, ovvero la percentuale che i nerazzurri devono versare ai club che l'hanno formato calcisticamente. Dei 30 milioni, infatti, il 5% deve essere spartito tra River Plate ed Estudiantes, dove El Tucu è cresciuto. Joaquin Correa lascia la Lazio dopo tre anni: acquistato nel 2018 dal Siviglia per 15 milioni, con i biancocelesti ha giocato 117 partite, segnando 30 gol. In bacheca la Coppa Italia e la Supercoppa italiana del 2019.

Rimane a bocca asciutta il Gallo Belotti: la trattativa non era comunque, a dire il vero, per nulla decollata, anzi. Non era nemmeno partita, visto che l’Inter si era tenuto l’attaccante del Torino come possibile pista B ma solo nel caso non si fosse concretizzata la pista Correa. Solo un’alternativa, non trattative parallele.

In casa Inter, dopo Pinamonti andato all’Empoli, in partenza anche Salcedo. Satriano ha richieste e Sanchez non è intoccabile, anche se è complicato piazzarlo causa ingaggio da sette milioni di euro annui e bonus fino al 2023.

Ultimo dato sull’agente di Correa, Alessandro Lucci. Che di fatto si è preso la scena milanese, avendo portato sulla sponda nerazzurra anche Dzeko e su quella rossonera Florenzi.