Milano, 10 aprile 2018 - La botta è stata dura da digerire. Dopo una gara tra le migliori dell stagione per occasioni create, l'Inter è uscita dall'Olimpico Grande Torino sconfitta e fuori dalla zona Champions. Nulla di irreparabile, classifica alla mano, dato che Roma e Lazio sono avanti entrambe di un solo punto e si incontreranno nel prossimo turno, quello in cui i nerazzurri affronteranno l'Atalanta. Servirà una reazione da squadra mentalmente solida, cosciente delle proprie qualità e del buon momento di forma a prescindere dai risultati del campo. L'Inter, con un pizzico di fortuna e di bravura in più nei sedici metri finali, avrebbe potuto strappare sei punti dalle ultime due uscite e ne ha invece conquistato uno solo.

Ora deve andare a Bergamo, dove negli ultimi dieci anni ha vinto solo due volte e strappare un risultato di prestigio contro un avversario non nel suo miglior momento, ma comunque temibile e con il fattore campo a favore. Non ci sarà Brozovic, squalificato, e per Spalletti è una pessima notizia. Strano a dirsi per la storia del centrocampista croato, ma nelle ultime cinque è stato lui il più continuo e lucido nei 90'. Davanti alla difesa, nelle vesti di regista, pare aver trovato la collocazione tattica di cui era alla ricerca da anni. La sua assenza, che verrà contrastata arretrando Borja Valero e puntando sull'eventuale rientro di Vecino, rischia di essere pesante. Nella volata Champions le successive tappe saranno Cagliari in casa, Chievo a Verona, la Juve al Meazza, l'Udinese in Friuli, il Sassuolo a Milano e lo scontro diretto con la Lazio a Roma. Un saliscendi, in termini di difficoltà. Elemento da non sottovalutare: l'Inter non ha mai perso con le prime nove e ha lasciato punti per strada contro avversarie come Spal e Crotone.