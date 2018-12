Milano, 22 dicembre 2018 - L'Inter inchioda a Verona, il Chievo la recupera nel finale. Al Bentegodi, i nerazzurri passano in vantaggio grazie al gol di Ivan Perisic ma vengono raggiunti sull'1-1 nei minuti di recupero da un gran gol di Sergio Pellissier. Niente regalo di Natale per i tifosi nerazzurri in un'amara serata veneta che si chiude con un solo punto. Prosegue il momento complicato dell' Inter che lontana da San Siro non vince dal 29 ottobre (0-3 a Roma contro la Lazio) mentre si esalta il Chievo di Mimmo Di Carlo, fino ad ora imbattuto con una serie di cinque pareggi di fila sotto la sua gestione.

Le due squadre partono con ritmi lenti in un match bloccato per oltre 25 minuti. Solamente al 28' l'Inter riesce a rendersi pericolosa con un tap-in di Icardi a centro area respinto, d'istinto, da Sorrentino: la palla successivamente termina a limite dell'area di rigore dove Nainggolan si coordina e fa partire una conclusione potente ma imprecisa, alta sopra la traversa. Una decina di minuti più tardi si sblocca l'incontro e la firma è di Perisic. L'esterno croato avvia l'azione con un bel velo per Icardi che sul lato sinistro trova D'Ambrosio. Il numero 33 mette in mezzo per l'accorrente Perisic che con il mancino da due passi sigla la sua terza rete in campionato. Le squadre si allungano sul finale di frazione e la partita regala spettacolo con l'Inter che cestina il raddoppio al 45' a seguito di un ottimo cross di Perisic sul quale Joao Mario, a centro area e a porta spalancata, in scivolata mette incredibilmente fuori.

Ritmi alti in avvio di secondo tempo con l'Inter che aggredisce da subito la difesa clivense. Sorrentino al 56' ipnotizza Icardi con una grande parata sul primo palo e da' la carica ai suoi alla ricerca del pareggio. Passano due minuti e il Chievo crea la sua prima palla gol con una bella giocata di Pellissier che impegna Handanovic in tuffo. Poi, sugli sviluppi del corner, prova una rovesciata da applausi con la palla che termina out di poco. L' Inter rischia e spreca numerose occasioni da rete, talvolta per una questione di centimetri con Perisic che sfiora un paio di volte la doppietta personale. Ma la beffa arriva nel recupero quando un buco della difesa nerazzurra permette a Pellissier d'inserirsi e di scavalcare Handanovic con un perfetto pallonetto. Il Bentegodi esulta con il suo capitano e Di Carlo conserva l'imbattibilità mentre l'Inter esce dal campo con tanta amarezza. La squadra di Spalletti tornerà in campo a Santo Stefano in casa contro il Napoli mentre il Chievo farà visita alla Sampdoria a Genova.

CHIEVO INTER 1-1

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6.5; Bani 6, Rossettini 5.5, Barba 6, Depaoli 5.5; Hetemaj 5.5, Rigoni 6, Kiyine 5 (1' st Jaroszynski 6); Giaccherini 5.5 (32' st Birsa 6); Meggiorini 5 (16' st Stepinski 6), Pellissier 7. In panchina: Semper, Caprile, Cesar, Tomovic, Tanasijevic, Burruchaga, Obi, Leris, Djordjevic. Allenatore: Di Carlo 6.

Inter (4-3-3): Handanovic 6; Vrsaljko 6, De Vrij 6, Skriniar 6, D'Ambrosio 5.5; Joao Mario 6 (36' st Borja Valero sv), Brozovic 6, Nainggolan 6 (22' st Vecino 6); Politano 6 (30' st Lautaro Martinez 6), Icardi 6.5, Perisic 7. In panchina: Padelli, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Candreva, Keita Balde. Allenatore: Spalletti 6.

Arbitro: Pasqua di Tivoli 6.

Reti: 39' pt Perisic; 46' st Pellissier.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti Kiyine, Hetemaj, Rigoni, Joao Mario e Brozovic. Angoli 5-7. Recupero: 0'; 4'.

