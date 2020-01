Milano, 26 gennaio 2020 - Cinque pareggi in sette gare. La sconfitta non c'è, ma la crisi dell'Inter è chiara, lampante. Nei numeri e nelle prestazioni. Se la Juve dovesse vincere a Napoli la vetta si allontanerebbe di sei punti, divario complicato da rimontare. Preoccupante, per Conte, è soprattutto la prova generale contro il Cagliari, chiusa sull'1-1 con le reti di Martinez e dell'ex Nainggolan. L'ennesima ben distante dal top mostrato prima del calo tra dicembre e gennaio.

Che non sia un'Inter particolarmente brillante lo si vede già nel primo tempo. La squadra di Conte sembra molto preoccupata di eseguire il compito, si affida al passaggio semplice più che alla giocata d'istinto. L'intesa tra Martinez e Lukaku conosce un pomeriggio di appannamento, l'argentino trova maggior fortuna quando sfodera la giocata personale rispetto ai tentativi in compartecipazione con il belga. Il pallone giusto glielo serve Young, all'esordio in nerazzurro, ma nell'azione che si conclude con l'1-0 Maran e i suoi si lamentano vistosamente per una spinta del marcatore ai danni di Walukiewicz. Non è fallo per Manganiello, non è chiaro errore per il Var. Il vantaggio è una buona notizia, dura fino all'intervallo grazie a una parata a mano aperta di Handanovic in chiusura di frazione, a dimostrare come il Cagliari abbia cartucce da spendere.

L'Inter è guardinga, arretrata e compatta in cerca di una situazione favorevole per attaccare una fase difensiva organizzata e supportata da tanti giocatori che hanno gamba e contrasto. Le occasioni fioccano quando i sardi cominciano a sbagliare qualcosa nell'uscita di palla e concedono spazio in profondità, faticando a leggere i movimenti tra le linee di Sensi. Manca il colpo del k.o., solo sfiorato per qualche concessione di troppo alla giocata di fino. Proprio quando il Cagliari sembra averne di meno, una deviazione su tiro di Nainggolan beffa l'incolpevole Handanovic e spegne la gioia del Meazza. Lo stadio si riaccende sullo slalom di Lukaku, a cui mancano centimetri per trovare la porta e nel finale per alcune decisioni di Manganiello che fanno saltare i nervi a Lautaro Martinez (rosso per proteste). Gli ultimi assalti mancano della necessaria concretezza e ora anche la Lazio, derby permettendo, può firmare l'aggancio al secondo posto con una gara ancora da recuperare.

INTER-CAGLIARI 1-1 (1-0)

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6 (17'pt Godin 5.5), de Vrij 6, Bastoni 5; Young 6.5, Barella 5.5, Borja Valero 5.5, Sensi 6 (37'st Sanchez sv), Biraghi 5.5 (40'st Dimarco sv); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6.5. In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, D'Ambrosio, Moses, Agoume, Esposito. Allenatore: Conte 5.5.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Farago' 5.5, Walukiewicz 5, Klavan 6; Nandez 6, Nainggolan 7 (41'st Cigarini sv), Oliva 5.5 (28'st Castro 6), Ionita 5.5, Pellegrini 5.5 (31'st Mattiello sv); Joao Pedro 6, Simeone 5.5. In panchina: Olsen, Rafael, Porru, Lykogiannis, Gagliano, Birsa. Allenatore: Maran 6.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5.

Reti: 29' pt Lautaro Martinez; 33' st Nainggolan.

Note. Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 48'st espulso Lautaro Martinez per proteste. Ammoniti: Lukaku, Barella, De Vrij. Angoli: 4-6. Recupero: 3' e 4'.