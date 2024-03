Il cantiere della discordia, piazza chiusa lavori fermi, preoccupazioni per i disagi NON PRENDERE

CASSANO D'ADDA (MI) 9 marzo 2024

Cantiere al vetriolo quello aperto in centro città per consentire i lavori di rigenerazione di piazza Garibaldi che generare caos e polemiche. La lunga assenza di ruspe e maestranze per la realizzazione di quel progetto di rigenerazione dal costo di 1,6milioni di euro, ha fatto alzare la preoccupazione su possibili prolungamenti dei disagi da affrontare a causa della chiusura della piazza per consentire i lavori. Cantiere aperto lo scorso 22 gennaio ma dopo poco più di due settimane tutto si è poi arenato. Tutto è fermo da circa un mese e monta la questione della mancanza di comunicazione da parte del comune sullo stand by dei lavori. Dopo numerose lamentele da parte di cittadini e commercianti, il comune ha fatto il punto della situazione: “In riferimento ai lavori di rigenerazione urbana di piazza Garibaldi, dopo la rimozione della pavimentazione esistente e verificata la situazione in cui versavano i sottoservizi (fognature, acqua potabile) si è reso necessario sospendere i lavori di scavo per rielaborare la progettazione della rete idrica rinnovata come da indicazioni del gruppo Cap. La prolungata sospensione è dovuta anche alle condizioni meteorologiche di questi giorni, pertanto, tempo permettendo, i lavori potrebbero già riprendere settimana prossima”. Un comunicato ad appannaggio dei soli possessori di account facebook mentre sui canali ufficiali del comune, fanno presente in molti, non è stata pubblicata nessuna notizia sullo stato dei lavori.

“ Quell'uso del condizionale utilizzato nel comunicato del comune non ci da molte speranze su una data certa per la ripresa dei lavori. Da questa amministrazione ci si aspettava un rapporto diverso con i cittadini, fatto di trasparenza e maggiori comunicazioni ai cittadini. Non è accettabile subire enormi disagi per questioni che si sarebbero dovute prevedere e quindi affrontare senza creare ulteriori complicazioni”. E' questo l'amaro sfogo di numerosi cittadini e commercianti del centro città