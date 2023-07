Turismo in Lombardia: da dove vengono i visitatori? Le nazionalità e le zone che frequentano

Milano – “Per il turismo lombardo il 2023 potrebbe essere non solo l’anno del recupero delle presenze, ma l’anno del sorpasso rispetto al 2019". Cristina Mottironi, direttrice del master in Economia del turismo all’Università Bocconi, traccia una panoramica del settore e delle sue potenzialità, tra destinazioni confermate e mete che potrebbero rivelare sorprese.

Il 2019 è stato l’anno dei record. Raggiungibile?

"Con 43 milioni di presenze, la Lombardia si era collocata al quarto posto in Italia, dopo Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana; Milano era la terza città dopo Roma e Venezia, con dieci milioni e mezzo di presenze nel 2019. Ad oggi la Lombardia risulta essere la regione con il recupero più importante: +45,5% nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Direi che le premesse ci sono".

A cosa si deve questo slancio?

"Se si considera l’andamento del turismo negli ultimi 20 anni in Italia, abbiamo una crescita di 100 milioni di visitatori e il 18% di questo aumento arriva proprio dalla Lombardia con un ruolo trainante. Alla base ci sono due temi: infrastrutture, e quindi accessibilità, e investimenti. Quest’anno poi si è riaperto il mercato cinese, importantissimo per la regione, e questo ha aiutato il recupero".

L’identikit del turista.

"Sono i lombardi stessi il nostro mercato principale, come numeri assoluti. Secondo mercato la Germania, seguita – come mercati internazionali – da Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Svizzera. Per Milano il primo mercato è rappresentato dagli statunitensi, poi tedeschi, cinesi, inglesi e spagnoli. Ma il mercato internazionale si differenzia molto a seconda delle aree: il Lago di Garda è ancora molto tedesco e svizzero, ma è cresciuta l’importanza dei Paesi Bassi".

Le mete più battute?

"Milano guida la classifica per numero di presenze, seguita dalla destinazione lago, col cluster Garda lombardo che smuove oltre 5 milioni di persone. Fondamentale è il ruolo della montagna, con Valtellina, e in particolare Livigno, seguita dal comprensorio Ponte di Legno-Tonale. Tra le città, la seconda per numeri assoluti è Brescia. Mantova ha visto un incremento del flusso".

La sfida è destagionalizzare il turismo: a che punto siamo?

"Milano non ha un turismo particolarmente stagionale perché ha un mercato più internazionale ed un mix di turismo leisure e turismo business e congressuale, anche se è quella che ha subito di più durante il Covid. Il lago ovviamente è più altalenante con picchi da maggio a settembre, anche se il periodo si sta allungando".

Tempo di permanenza?

"In Lombardia la media è di 3-4 giorni, a Milano siamo intorno ai due. Il turismo si fa più itinerante, ci si sposta sul territorio. Mentre nelle mete di montagna e al lago si tende a soggiornare in un unico posto e a spostarsi per escursioni giornaliere".

Dove si potrebbe investire di più?

"Nei borghi e nelle mete periferiche, che dopo la pandemia stanno crescendo pur rimanendo di nicchia. È molto promettente il turismo a contatto con la natura e legato al mondo sportivo. L’esperienza enogastronomica è consolidata ma potrebbe servire anche per allargare il tempo di permanenza e aumentare la spesa. Le mete in montagna devono riuscire a diversificare maggiormente l’offerta anche a fronte della crisi climatica, con il mondo dello sci con stagioni altalenanti".

E il turismo di lusso?

"È cruciale a Milano, dove crescono gli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso, ma non solo. Per le esperienze sofisticate, che fanno da traino a tutta la filiera, c’è ancora molto spazio di manovra. Oltre che per il cineturismo – e penso soprattutto ai millennial e alle nuove generazioni mosse anche dalle serie streaming – e per i viaggi con motivazioni culturali, dall’arte all’artigianato, passando dalla moda. Sono più di nicchia, ma messi a sistema rappresentano un valore aggiunto, con ricadute reciproche".