Dalla Siria a Milano, la startup vola. Con un assistente ‘robot’ per il top manager

Milano – Dodici anni di gavetta "partendo dal basso", dalle banche alla pubblica amministrazione. Poi, nel 2017, la decisione di rischiare e investire tutti i risparmi per creare una startup che ha preso il volo, cavalcando l’onda digitale. Sano Musab Hijazi, nato 41 anni fa a Damasco, capitale della Siria ora devastata dalla guerra, e cresciuto in Italia, è uno degli imprenditori milanesi che hanno puntato le loro carte su un settore in crescita. La società It’s Prodigy, con sede in via Montenapoleone e un organico di 35 dipendenti e freelance, registra "una crescita del 200% del fatturato annuo", con la previsione di chiudere il 2023 a quota due milioni di euro.

Un partner per imprese che stanno attraversando il difficile processo della riconversione digitale, offrendo servizi di diverso tipo. La piattaforma Data Prodigy, vincitrice di premi internazionali, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale interpreta il linguaggio umano e analizza i dati aziendali aiutando i top manager a preparare in tempi rapidi report su strategie e risultati, riducendo del 60% la necessità di lavoro umano. Un altro fronte è quello dell’analisi della presenza di un’azienda su internet offrendo una “visura digitale“, base per investire sul web, grazie ad accordi con Promos, partecipata dalle Camere di commercio, e con Confindustria Udine.

Sano, qual è il grado di digitalizzazione delle aziende?

"In Italia è più basso rispetto ad altri Paesi europei, ma c’è un dinamismo e un trend di miglioramento molto forte. Le aziende hanno voglio di investire, anche per acquisire maggiore competitività internazionale".

Ci sono le risorse, in questo momento, per sostenere gli investimenti?

"In Italia in questo momento ci sono sostegni che negli altri Paesi non sono così frequenti. Pensiamo ai bandi con finanziamenti a fondo perduto per la digitalizzazione. Bisogna utilizzare bene le risorse, anche perché questa è la sfida dei prossimi decenni".

Che cosa pensa, da addetto ai lavori, della decisione del Garante della Privacy di bloccare l’utilizzo di Chat Gpt in Italia per violazione delle norme sul trattamento dei dati?

"Sulle nostre attività non ha ripercussioni, perché non utilizziamo quella tecnologia e a livello di sicurezza ci sono le massime garanzie per i nostri partner. Il Garante dal mio punto di vista ha ragione: Chat Gpt deve fare chiarezza sull’utilizzo dei dati".

I colossi del digitale hanno avviato una catena di licenziamenti a livello globale, con effetti anche in Italia. È il segnale di una crisi o l’assestamento di un settore?

"La mia impressione è che stia per arrivare una forte crisi in un settore che non ha mai subito crisi. Per molti anni la domanda ha superato l’offerta, la qualità è scesa tantissimo e il mercato si è saturato. Continuano a nascere, d’altra parte, nuove opportunità di lavoro, come ad esempio per i content creator o per gli sviluppatori. L’apporto umano, nel nostro mondo, è ancora fondamentale".