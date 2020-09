Vimodrone (Milano), 6 settembre 2020 Il nuovo format di ipermercati Spazio Conad è partito ieri a Vimodrone con l’inaugurazione, al posto del vecchio Auchan, di una nuova struttura, che sarà l’ispirazione dei punti vendita di oltre 3.500 metri quadrati che la catena intende aprire. Puntare sull’esperienza sensoriale offerta dal centro commerciale, adattandosi ai nuovi stili di vita dei clienti: questo è il cuore del progetto lanciato da Conad, che punta a ripensare il concetto di ipermercato per confrontarsi con l’avanzata degli e-commerce e la crisi portata dal coronavirus.

Mantenuti gli impegni occupazionali per i 190 dipendenti dell’ex catena francese, che lavoreranno nel nuovo ipermercato di 10mila metri quadrati, ristrutturato in quattro settimane con un investimento da 10 milioni di euro, il nuovo Spazio Conad «avrà l’obiettivo di raggiungere 70 milioni di fatturato», ha affermato ieri Francesco Pugliese, a.d. di Conad, presente all’evento.

A gestirlo sarà Fra.Sco Srl, di Stefano Frascolla, imprenditore socio della Cooperativa Cia, fra le associate a Conad. Cia in Lombardia conta 27 punti vendita, 274 in tutta Italia, un giro d’affari totale di 2,2 miliardi e 9mila dipendenti. Dopo l’acquisizione da parte di Conad di una buona parte dei 1.600 punti vendita Auchan, a maggio 2019, Cia ha operato 56 cambi di insegna (più uno da Carrefour), un’operazione che coinvolge 3mila dipendenti e vale 675 milioni di euro di fatturato acquisito a regime nel 2021.

Nel punto vendita sulla Padana saranno circa 50mila le referenze, 1.500 posti auto e 39 casse; la hall d’ingresso sarà dedicata ai prodotti locali e tra le novità ci saranno gli spazi Conad Pet Store per gli animali domestici, parafarmacie, ottico Con Cura, le corti alimentari Sapori & Sorrisi. «L’e-commerce non si può battere su prezzo e assortimento ma può essere sconfitto sull’esperienza sensoriale – sottolinea Pugliese – Ecco perché abbiamo investito su questo nuovo format». Sette gli Spazio Conad che verranno aperti da qui a inizio 2021: in Lombardia sono previsti a Curno (Bergamo), Merate (Lecco) e Rescaldina (Milano).