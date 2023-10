La soluzione lombarda per gli esodati del Superbonus: "A Finlombarda e FNM i crediti incagliati"

Milano – Regione Lombardia sta studiando il varo di una delibera di Giunta che consenta a Finlombarda e FNM di rilevare i crediti incagliati degli esodati del Superbonus 110%. A renderlo noto è stato, ieri mattina in Consiglio regionale, il sottosegretario Mauro Piazza in risposta ad un’interrogazione di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Lo stesso Piazza ha fatto sapere che solo lunedì lo stesso Marco Alparone, vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, si è confrontato su questa possibilità con il comitato formato proprio dagli esodati.

Nel dettaglio, nel suo intervento in aula, Piazza ha spiegato che "la possibilità di acquistare crediti fiscali" è concessa alle società regionali "non comprese nel perimetro della pubblica amministrazione". E a non rientrare in questo perimetro, in Lombardia, sono solo due società: Finlombarda e FNM, appunto. "Gli uffici – ha quindi concluso Piazza in aula – stanno verificando la capacità fiscale media annua di queste due società e la fattibilità giuridica che permetta alle stesse di avviare una misura di acquisto di crediti fiscali. Nella giornata di ieri (lunedì per chi legge ndr) il vicepresidente Alparone ha incontrato i rappresentanti degli esodati confermando l’impegno di Regione Lombardia ad attivarsi nella prima seduta di Giunta utile con una proposta di legge volta ad incentivare la cessione dei crediti da parte delle partecipate regionali, tenendo conto delle limitazioni che appaiono dal quadro normativo". La delibera dovrebbe veder la luce entro il 24 ottobre, a quanto pare.

Soddisfatto, almeno per ora, Di Marco: "Più volte quest’aula ha riconosciuto l’importanza del Superbonus per l’ambiente e come volano per l’economia – sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle –. Ora, dopo mesi di nostre richieste, otteniamo due buone notizie. La prima che la Giunta ha finalmente iniziato a dialogare in primis con gli esodati del Superbonus. La seconda che si avvierà un percorso, che porterà le società partecipate regionali ad acquisire i crediti fiscali. Il M5S ha pronta una proposta di legge e siamo disponibili a lavorarci già da domani, perché in questi mesi Regione Lombardia ha già perso troppo tempo e perché non ci fidiamo delle promesse di chi, in Regione come al Governo, sul Superbonus ha detto tutto e il contrario di tutto. Abbiamo fretta, se entro il 30 novembre Regione non sarà in grado di dare attuazione ad una legge, così come si sta facendo in Lazio, Piemonte e Basilicata, molte persone e diverse imprese finiranno sul lastrico. Chiediamo una soluzione rapida" conclude il pentastellato. In Lombardia i crediti incagliati ammontano a 6 miliardi di euro per 33mila imprese e 120mila famiglie coinvolte.