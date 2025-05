Biocarburanti, via al Tour d’Europe: “Salviamo l’industria dell’auto”

Milano – Milano ospita la prima tappa italiana del Tour d’Europe, il progetto ideato dalla filiera dell’automotive per dimostrare che nel Green Deal e nella decarbonizzazione dei trasporti, i biocarburanti possono giocare un ruolo importante.

Ieri, il ’Giro’ del Vecchio Continente ha fatto tappa in Regione, in pista veicoli leggeri e pesanti che stanno attraversando 20 Paesi con l’obiettivo di dimostrare il potenziale dei carburanti rinnovabili. Finora l’Ue ha trascurato la “benzina” da biomassa, preferendo elettrico e in misura minore su spinta della Germania agli e-fuel, i combustibili sintetici.

“Questa iniziativa si inserisce in un percorso iniziato tre anni fa – spiega Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo e presidente dell’Automotive regions alliance –. Una battaglia caratterizzata dalla nostra volontà di salvare l’industria dell’auto indispensabile per la manifattura dell’Unione. Anche oggi ribadiamo la necessità urgente di un cambio netto di regolamentazione europea; deve essere sancito chiaramente il principio di ‘neutralità tecnologica’ lasciando liberi i cittadini di scegliere l’auto da utilizzare”.

“I biocarburanti sono una soluzione già adottata per contribuire alla riduzione delle emissioni del trasporto aereo – sottolinea Andrea di Stefano, responsabile Affari regolatori di Enilive, fra gli organizzatori del Tour –. Possono dare un importante supporto alla transizione anche dei mezzi su strada”.