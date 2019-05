Milano, 9 maggio 2019 - Si sono messi sulle tracce di un manoscritto inedito, che da Milano era finito in America. Lo hanno trovato e hanno cominciato a tradurlo, parola dopo parola, scoprendo il più antico contatto diplomatico fra l’Etiopia e l’Europa occidentale, che anticipa di circa un secolo i rapporti conosciuti finora. I “detective” sono una quindicina di studenti dell’Università degli Studi di Milano, guidati da Paolo Chiesa, docente di Letteratura latina medievale e umanistica. Tutto è nato da un progetto didattico del dipartimento di studi letterari, tre anni fa: gli studenti erano chiamati a trascrivere un manoscritto del 1300, la “Cronaca universalis” del frate domenicano milanese Galvano Fiamma. «Un manoscritto in latino che si trovava a Milano fino a metà dell’Ottocento - spiega il professore - poi, non si sa come, se sia stato venduto o rubato, è finito sul mercato dell’antiquariato, negli Stati Uniti e, infine, in mano a un collezionista privato con cui siamo in contatto. L’ho incontrato una volta, nel 2015 ci ha dato il permesso di fotografare l’opera, che non era stata mai pubblicata prima». E che ha rivelato molte sorprese. Il testo racconta la storia del mondo dalle origini fino all’epoca antica e c’è tutta una sezione geografica. Qui le notizie più interessanti.

«Si racconta che il re di Etiopia intorno al 1315 manda ambasciatori al re di Spagna che giungono dal Papa – continua Chiesa –, durante la strada si fermano a Genova e raccontano molte notizie della loro terra, soprattutto etnografiche e religiose». Essendo Galvano Fiamma un domenicano, era interessato soprattutto a quelle. «Si racconta dei riti dei cristiani in Etiopia, dove c’era una chiesa cristiana, e della “focatura” sui bambini, che venivano marchiati col fuoco per identificare l’appartenenza tribale».

Si svelano i sigilli dell’imperatore di Etiopia, «che si dice addestri dei babbuini a tirare frecce, per usarli come soldati, leggenda molto singolare». Ci sono notizie inedite sulla divisione territoriale di queste terre. «Nel Medioevo si aveva un’immagine totalmente fantastica dell’Etiopia, come Paese primitivo, di mostri e animali selvatici - spiega il professore - e invece era un Paese civile con proprie usanze e tradizioni, del tutto nuove per l’occidente». La scoperta più suggestiva? Da Genova, pochi anni prima, nel 1290, erano partite due navi guidate dai fratelli Vivaldi, che avevano come progetto quello di aprire una nuova via marittima verso le Indie, 200 anni prima di Colombo, sempre puntando verso Ovest. Ce lo dice un cronista genovese. Ma dell’esito di questa spedizione non vi è alcuna notizia. «Gli ambasciatori etiopi dicono che questi navigatori avrebbero circumnavigato l’Africa e sarebbero giunti proprio in Etiopia. Non è verificabile, ma è un episodio suggestivo: la nuova fonte aggiunge un elemento alla narrazione medievale». Che finora li dava per dispersi in mare. Manca ancora una parte del manoscritto da tradurre. «E potrebbero esserci altre sorprese», confidano gli studenti della Statale. Pronti a pubblicare un secolo di storia finora sconosciuto.