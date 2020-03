Milano, 3 marzo 2020 - Alle Scuderie del Quirinale il presidente Mattarella inaugura la grande mostra romana su Raffaello. I visitatori, prenotatisi numerosissimi, riceveranno in dono un opuscoletto che fa conoscere la Lettera indirizzata dall’artista a papa Leone X. Commentata da Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, incarichi al Getty di Los Angeles, al Louvre, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, sempre impegnato a salvare la bellezza.

Professore, l’obiettivo di svelare la Lettera al grande pubblico?

"Rendere meglio noto lo sguardo visionario e lucido di Raffaello sulle rovine di Roma: il rischio

che si continuasse a distruggerle, la sua esortazione al papa perché le antichità fossero tutelate in nome non del passato, ma del futuro".

Alla denuncia seguirono provvedimenti?

"Leone X incaricò Raffaello semplicemente di raccogliere dalle rovine marmi per la Fabbrica di

San Pietro, salvandone a suo arbitrio solo quelli con le epigrafi più importanti. Ma il messaggio di Raffaello non restò inascoltato. Dopo la sua morte, papa Paolo III Farnese creava davvero nel 1534 l’ufficio di Commissario (poi Prefetto) alle Antichità: un precedente delle attuali Soprintendenze".

La chiara responsabilità politica della tutela dei Beni Culturali, intuita da Raffaello, è stata però formalizzata solo con l’articolo 9 della Costituzione.

"L’articolo 9, sì, dall’Italia istituito per la prima volta al mondo, è comunque il punto più alto di un lungo percorso. Dalle leggi di tutela degli Stati pre-unitari, quindi dell’Italia unita, e le leggi Rava 1909, Croce 1922, Bottai 1939. Fino al vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004".

Inadempienze? Esempi virtuosi?

"Al principio non corrisponde purtroppo pienamente la capacità delle istituzioni di attuarlo fino in fondo. Eroici, spesso, i lavoratori del Ministero, delle Soprintendenze, dei musei. Troppo pochi rispetto al vasto compito. Sarebbero necessarie, subito, non meno di 6.000 nuove assunzioni. Insufficienti anche le risorse economiche. Il mito che le lacune sarebbero state colmate dai privati è sfatato dai fatti".

Secondo Raffaello, un nuovo futuro può sorgere emulando la grandezza dell’antichità. Il suo valore emblematico è riconosciuto dai contemporanei (al di là dell’interesse turistico)?

"Che curare la bellezza della città risponda a ragioni di pubblica economia, non meno importanti di quelle morali, lo diceva già nel 1309 il Constituto del Comune di Siena".

A “risvegliare gli ingegni” di tutti la Lettera è dunque per la prima volta esposta al pubblico.

"Un bene pubblico: è bello ricordare che, grazie all’allora Direttore Generale degli Archivi Gino

Famiglietti, la Lettera, più precisamente la minuta scritta da Baldassare Castiglione, è stato acquisita nel 2016 dall’Archivio di Stato di Mantova".

Un cenno al Castiglione.

"Scrivere al Papa regnante non era cosa da poco. Letterato di rango, il Castiglione era più che

qualificato, oltre che amico".

E lei, professor Settis, cosa prepara per la conferenza in Senato il 26 maggio?

"Un onore, certo, ma anche una sfida, rendere chiare ad altri non specialisti le circostanze storiche della Lettera. E il punto più controverso di tutti: Leone X la lesse mai?"