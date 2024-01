Oscar 2024, Good Boy fuori dalle nomination. Elettra Pizzi: “Ci rifaremo”

Quando sei lì, a un passo, e il sogno sfuma è dura da accettare. Soprattutto se quel sogno ha la forma della statuetta più famosa al mondo. Elettra Pizzi non fa nulla per nascondere la delusione per la mancata nomination agli Oscar 2024 nella categoria Best live action short film.

Con la sua 130 Elektra Films la produttrice milanese era inserita nella shortlist (quindici titoli) con Good Boy, il cortometraggio di 16’ diretto da Tom Stuart e prodotto insieme alla grandissima Emma Thompson.

“É stato un gran peccato non vedere "Good Boy" nella cinquina finale – spiega la produttrice milanese, 33 anni, nata e cresciuta a Milano -. Detto ciò, i film che sono stati nominati sono tutti eccellenti e molto diversi tra loro. Nonostante due siano commissioni Netflix, mi ha fatto piacere vedere che non tutti i nominati fossero cortometraggi dei grandi studios e che l'Academy ha valorizzato i film indipendenti anche internazionali e uno spettro ampio di tematiche e prospettive”.

“Il percorso festivaliero di Good Boy in realtà é solo all'inizio – spiega Elettra, che oggi abita a Brighton, sud di Londra -. Saremo a Santa Barbara a febbraio e in molti altri a partire da marzo. Lavoreremo molto sul coltivare la nostra audience a assicurarci che il film venga visto il più possibile. A seguire, si inizierà tutto da capo con un altro progetto. Un lungo magari”.

