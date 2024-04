Mutonia arriva a Milano, le sculture steampunk fatte coi rottami in mostra per l’Art Week

Milano – Mutonia, il collettivo steampunk di Santarcangelo di Romagna trasloca a Milano per l'art week, in programma da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile. Gli artisti che trasformano i rottami in pezzi unici, per la prima volta porteranno le loro opere a Milano, con una mostra di sculture aperta dal 12 al 18 aprile negli spazi all’aperto di Sol, in via Tagiura 17.

Si intitola “Mutonia Milano” ed è composta da 8 scenografiche sculture e da una serie di stampe fotografiche ed è curata da Mutoid Waste Company, il collettivo di artisti fondato a Londra a metà degli anni 80 che si è successivamente trasferito a Santarcangelo di Romagna, divenuto famoso proprio per la produzione di gigantesche opere steampunk chiamate “Mutoidi” e assemblate con materiali di recupero.

Il nome del collettivo si ispira alla serie tv inglese Blake’s 7 (in onda tra il 1978-1981) in cui i Mutoids erano esseri umani ricondizionati privi di personalità, un universo che ha influenzato la produzione di sculture originali e scenografiche – talvolta semoventi - utilizzate in performance ed esposizioni.