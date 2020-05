Milano, 12 maggio 2020 - Viaggio nella Spoon River milanese, ai tempi della Spagnola. Il Cimitero Monumentale (che riaprirà alle visite il 2 giugno) offre un’infinità di storie, così attuali al tempo della nuova peste. E Carla de Bernardi, presidente dell’Associazione Amici del Monumentale, autrice anche di un fortunato libro “Non ti scordar di me, Guida per curiosi e ficcanaso al Monumentale”, ha accolto il nostro invito di farci, con il suo racconto, da "guida", per condurci alla riscoperta di storie ed epitaffi che ci richiamano alle tante e dolorose morti di oggi. «Molte vittime della spagnola sono sepolte al Monumentale, tutte concentrate in due quartieri, chiamati riparti, indicati da un cippo di segnalazione con su scritto, curiosamente, Rip, acronimo di Riposa in pace - racconta Carla -. Tra queste la corpulenta e sorridente dama Milena Negri Chentrens, appartenente ad una famiglia di imprenditori. La scultura in bronzo, opera di Luigi Panzeri a cui si devono alcuni dei capolavori al Monumentale del periodo Liberty, la ritrae in piedi con un elegante abito lungo. Suo nipote Enrico, architetto, ha compiuto 82 anni a febbraio e non ha ancora smesso di lavorare, e anche lui ha realizzato opere importanti come la Edicola Alexandri, un bell’esempio di cappella moderna dalle linee aerodinamiche. Il pronipote Marco lavora anche lui nell’ambito dell’architettura e dell’arte funeraria. Tre generazioni di artisti".

L’epigrafe così descrive il luttuoso evento: "il terribile morbo che tanta umanità straziò, la rapì all’affetto immenso dei suoi cari in sole ventiquattro ore, il 6 ottobre 1918". A Milano, secondo alcuni dati, furono fra le 85 e 95mila le persone contagiate. Una persona su 8, dunque, il quel lugubre inverno del 1918-1919, si ammalò e di questi il 9% morì direttamente a causa dell’influenza o per complican ze di vario tipo. Come la giovane Jole Ranza per la quale Domenico Pecora scolpì il monumento funebre con il titolo “Avida Mors“, raffigurando l’anima senza veli di una giovane morta a diciannove anni nel 1918 durante la terribile epidemia. "L’opera - fa notare de Bernardi - rivela un gusto decadente e macabro, piuttosto diffuso dopo la Grande Guerra nelle opere funerarie.

L’epigrafe è aulica: "Forse beata sei, ma pur chi mira seco pensando, al tuo destin sospira". La maggior parte dei defunti per spagnola sono rappresentati in fotoceramiche incorniciate nel marmo, nel bronzo o nel ferro battuto. "Seppur arte minore se paragonata alle sculture e alle edicole, la fotografia smaltata racconta mirabilmente la società dell’epoca ed è un tesoro da scoprire". Allora fu ritenuta la più grave forma di pandemia della storia dell’umanità. E oggi purtroppo il Covid-19 ha fatto peggio, stando ai dati forniti dallo stesso commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. "Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano morirono sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso". Allora la spagnola fece vittime illustri tra i quali Umberto di Savoia, conte di Salemi e Guillaume Apollinaire, poeta francese. Come oggi, con Louis Sepulveda portato via dal Coronavirus.