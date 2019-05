Milano, 20 maggio 2019 - Il primo volume “Caravaggio e la realtà” è uscito sabato ma stasera Vittorio Sgarbi presenterà l’intera collana L’arte e l’Assoluto, da Caravaggio a Canova, durante una conversazione con Pierluigi Masini, giornalista di Quotidiano Nazionale. Cinque volumi mirabilmente illustrti che sono in vendita facoltativa (6,90 euro cadauno) con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.

L’appuntamento è alle 18, al Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo 14, per info: 02 59995206) e sarà il direttore de “Il Giorno” Sandro Neri a portare un saluto.

I volumi che nascono dalla collaborazione con la casa editrice “La Nave di Teseo” compongono una collana di cinque volumi sull’arte italiana (la prossima uscita il 25 maggio, 1 giugno, 8 giugno e 15 giugno), appunto come dicevamo da Caravaggio a Canova; due secoli di capolavori raccontati da Vittorio Sgarbi che è capace di attirara l’attenzione anche dei più distratti.

Un viaggio imperdibile alla scoperta della bellezza attraverso gli occhi del grande critico d’arte, mai banale, una geografia dell’arte: un viaggio tra Roma, Napoli, la Calabria, la Lombardia, la Liguria, l’Emilia, le Marche che terminerà a Venezia alla scoperta di grandi artisti e della loro rappresentazione dell’Assoluto. Si è partiti da Caravaggio che come scrive Vittorio Sgarbi «vede la realtà come appare e, in essa, vede Dio.

Deus sive natura. Così i ragazzi di vita, i musici, la cesta di frutta saranno lo specchio della mente di Dio. Non occorre immaginare un mondo superiore, un mondo delle idee. La realtà è la sola dimensione nella quale Dio si manifesta». E, nel primo volume si incontrano Gian Lorenzo Bernini, Orazio e Artemisia Gentileschi, Giovanni Francesco Guerrieri, Gherardo Delle Notti, Giovanni Serodine e Andrea Sacchi. Il secondo volume sarà dedicato al Trionfo barocco; a seguire, gli altri titoli: La luce dei sensi, La pietà e la fede e chiuderà la collana Sentimento e passione. La mappa di questa interessante avventura editoriale è tracciata e spiegata da Elisabetta Sgarbi che è sorella di Vittorio e direttore editoriale de “La Nave di Teseo”: «Con Qn e lo stesso Vittorio abbiamo reinventato per l’edicola e arricchito per i lettori di un quotidiano importante un successo in libreria. Il fine di questi volumi è di rendere consapevoli i lettori di quanto sia ricca l’Italia».

Presi per mano in questo tour alle scoperte della meravigliosa penisola ci si imbatte nel dimenticatissimo Andrea Bolgi, detto il Carrarino, o in Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Ed è sempre una ri-scoperta.