Marinetti incontra Umberto Boccioni a Brera, nuovo appuntamento della rassegna ‘Mai letti’

Milano, 14 aprile 2025 – Nella Sala Lettura della Biblioteca Nazionale Braidense proseguono gli incontri inediti tra dialoghi e letture, con Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal Direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense Angelo Crespi.

Giovedì, 17 aprile, alle 18.30, ci sarà Filippo Tommaso Marinetti con ‘Tutto si muove, tutto corre’. Opera di riferimento, Umberto Boccioni, Rissa in Galleria. Armando Torno introduce e dialoga con Stefano Salis (Responsabile Domenica Il Sole 24 Ore). Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory tratte da: Manifeste du futurisme, Manifesto dei drammaturghi futuristi, L’aeroplano del Papa, L’isola dei baci, La cucina futurista.

L’appuntamento fa parte del palinsesto di eventi, che mette in scena in una location prestigiosa come la Braidense l’incontro tra autori e artisti, tra libri e pittura, per offrire un’esperienza guidata tra letterature e arte. Ogni appuntamento coinvolge anche autorevoli giornalisti delle pagine culturali di quotidiani nazionali con l’obiettivo di rendere imprescindibile l’esperienza e la bellezza della carta stampata.

“Per l’immaginazione senza fili servono libri di carta, Le parole in libertà di Marinetti sono ancora un antidoto ai pensieri di conformità – ha detto Massimiliano Finazzer Flory – la Biblioteca di Brera grazie al progetto del Direttore Angelo Crespi è un presidio con l’omologazione culturale della rete”.

“‘Mai letti’ – ha dichiarato il Direttore Angelo Crespi – una serie di incontri che mettono in luce alcuni autori presenti nei fondi della Biblioteca Nazionale Braidense. ‘Mai letti’ perché i classici devono sempre essere letti di nuovo, riletti, in quanto mai letti fino in fondo. Un’occasione, dunque, per stimolare il lettore occasionale e gratificare il lettore forte, grazie all’interpretazione di Massimiliano Finazzer Flory, e la presenza di Armando Torno a cui spetterà di approfondire i temi con una serie di intellettuali e giornalisti delle Terze Pagine”.

