Torna in libreria Fabrizio Carcano con il giallo milanese “Il Killer dell’Apocalisse”

C’è la mala milanese, leggendaria e sanguinaria, degli anni ‘70. C’è la Milano del 1976, la città della paura, dove scorre ogni giorno il sangue tra omicidi legati alla criminalità e al nascente terrorismo. C’è un assassino ossessionato dal libro dell’Apocalisse, che rivendica i suoi delitti estraendo passi oscuri dal testo biblico di San Giovanni.

Arriva in libreria “Il killer dell’Apocalisse”, edito da Mursia Editore, 16esimo romanzo del prolifico giallista milanese Fabrizio Carcano, scrittore e direttore editoriale della collana Giungla Gialla di Mursia.

Un giallo che riporta il lettore nell’estate 1976, in una Milano operaia, con le grandi fabbriche ancora dentro il perimetro cittadino, una città che sta diventando metropoli e si prepara a tirare giù la serranda per le ferie d’agosto. Una città stanca, per le troppe violenze, che apprende dell’evasione di un giovane rapinatore del Giambellino proprio mentre inizia la scia di sangue di un misterioso assassino armato da un movente religioso.

“È il mio quarto romanzo ambientato negli anni ‘70, nel pentolone milanese dove bollono violenze criminali e politiche. È un libro che mescola una parte di trama fantasiosa, con il killer legato all’Apocalisse, e un’altra metà di cronaca che ho ‘reinterpretato’ attingendo a piene mani dalla biografia del più noto bandito milanese, che nel 1976 in pochi mesi seminò il panico e in sangue in città’, racconta Carcano, classe 1973, giornalista professionista, sulla scena editoriale dal 2011 quando esordì con il giallo esoterico Gli Angeli di Lucifero.

Da allora altri 15 gialli milanesi, tutti ai veri ricci delle classifiche di vendite eBook su Amazon, tutti con Mursia, tra cui il Mostro di Milano e i Delitti dello Zodiaco aventi per protagonista il commissario Vittorio Maspero, capo della Omicidi specializzato nella caccia di assassini seriali. “Ancora una volta riporto in vita una Milano ormai lontana, quella dei turbolenti anni ‘70, con criminalità, mafia emergente, terrorismo, complotti di poteri forti e massoneria, per fare da sfondo ad un’indagine poliziesca ad alta tensione adrenalinica, che porterà il lettore a scoprire alcuni dei segreti delle più note basiliche cittadine”, assicura Carcano, che presenterà in anteprima Il Killer dell’Apocalisse (Mursia editore) martedì 27 giugno alle 18.30 alla libreria il Covo della Ladra di Libri in via Scutari.

Una curiosità, l'autore, grande tifoso dell'Olimpia Milano, martedì presenterà il libro indossando una canotta della squadra milanese in caso di vittoria dello scudetto, rispettando una sua consuetudine scaramantica..