Milano, 22 marzo 2020 - Una parola al giorno per trenta giorni, un mese di riflessioni e pensieri che andranno a costruire una "letteratura del ricordo". È l’invito che Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore teatrale, lancia ai lettori in collaborazione con Il Giorno. Il drammaturgo propone una parola di stretta attualità legata al Covid-19, invitando i lettori a scrivere un breve pensiero (600-700 battute) in merito. Le riflessioni, da inviare all’indirizzo mail redazione.internet@ilgiorno.net, saranno pubblicate online e contribuiranno a costruire una memoria collettiva di com’erano la Lombardia e l’Italia ai tempi del coronavirus, accanto ai contributi che di giorno in giorno manderanno alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo.

La parola odierna è LIBERTA'. Fino ad ora hanno scritto per noi, tra gli altri: Andrea Bocelli, Gianni Canova, Edoardo Boncinelli, Silvano Petrosino, Maria Rita Parsi, Dan Peterson, Dori Ghezzi, Giovanni Gastel, Fabio Scotto, Pino Farinotti, Antonella Boralevi, Cesare Balbo, Roberto Cacciapaglia, Giorgio Armani, Letizia Moratti, Paolo Del Brocco, Angelo Argento, Girolamo Sirchia. Giulio Giorello.

**********************************************************

Potersi muovere senza restrizioni almeno nella propria città. Era una libertà che davamo per scontata e che lo stato di necessità imposto dal coronavirus sembra che abbia drammaticamente cancellato. Un certo "senso comune" ci suggerisce che si devono accettare tanti piccoli compromessi destinati prima o poi a scomparire con il ritorno alla normalità. Ma questo tipo di discorso è capzioso e che venga da qualche politico neomarxista o da qualche bravo ricercatore in campo medico non cambia la sostanza delle cose. Ogni pur piccolo compromesso non è una rinuncia da poco. Non vogliamo né uno Stato a cui dover inchinarci né una "scienza medica" che con un colpo di spugna cancelli tutto quel dibattito di idee, metodi, soluzioni da cui nascono il prestigio e il fascino della stessa buona ricerca medica. La quale senza libertà pare destinata a ridursi a una tecnologia di controllo che inevitabilmente spegnerebbe le buone ragioni con cui i cittadini si affidano ai medici.

Giulio Giorello, filosofo della scienza

**********************************************************

Una delle parole più discusse dalla filosofia, una delle parole più vissute dalla storia, ha in sé il paradosso del limite perché si disegna solo per negazioni. E’ invocata nelle ristrettezze, e ottenuta dopo la liberazione e allora goduta pienamente, basti pensare che gli ex schiavi che nell’antica Roma ne portavano per sempre il nome, “liberti”. Senza la responsabilità la libertà è egoismo, arroganza o inutilità, è degenerazione che porta alla dipendenza dal vizio per il libertario, perdendo la sua dialettica. La libertà è un sogno che fa i conti con la realtà. Ci sembra tutto quando si è prigionieri ma poi occorre assumerne il peso e riempirla di contenuto altrimenti la democrazia porterà alla demagogia. Si è liberi d’amare, certo, contro tutti e tutto ma non senza che l’altro ci riceva.

Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice