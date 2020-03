Milano, 20 marzo 2020 - Una parola al giorno per trenta giorni, un mese di riflessioni e pensieri che andranno a costruire una "letteratura del ricordo". È l’invito che Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore teatrale, lancia ai lettori in collaborazione con Il Giorno. Il drammaturgo propone una parola di stretta attualità legata al Covid-19, invitando i lettori a scrivere un breve pensiero (600-700 battute) in merito. Le riflessioni, da inviare all’indirizzo mail redazione.internet@ilgiorno.net, saranno pubblicate online e contribuiranno a costruire una memoria collettiva di com’erano la Lombardia e l’Italia ai tempi del coronavirus, accanto ai contributi che di giorno in giorno manderanno alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo.

La parola odierna è ITALIA. Fino ad ora hanno scritto per noi, tra gli altri: Andrea Bocelli, Gianni Canova, Edoardo Boncinelli, Silvano Petrosino, Maria Rita Parsi, Dan Peterson, Dori Ghezzi, Giovanni Gastel, Fabio Scotto, Pino Farinotti, Antonella Boralevi, Cesare Balbo, Roberto Cacciapaglia, Giorgio Armani, Letizia Moratti, Paolo Del Brocco, Angelo Argento.

“Quello che oggi viviamo, l’irrompere di eventi di inattesa portata, rappresenta la diversa normalità con la quale tutti facciamo, e faremo nel futuro, i conti. Come già accaduto in passato, di fronte ad avvenimenti drammatici che la Storia gli ha messo davanti, il Paese è chiamato a restare unito, affidandosi alle sue infinite anime, a quel coraggio e a quell’energia che lo contraddistinguono. È il momento che l’Italia si dimostri matura, pragmatica, capace di fare scelte etiche e generose. Costruire il nostro Paese, e ricostruirlo dopo guerre, crisi sociali ed economiche, è stato un cammino lungo. Ma sappiamo come farlo, e siamo pronti ancora una volta

Giorgio Armani – Pensiero nel giorno dell’Anniversario dell’Unità d’Italia

Essere Italia, oggi, significa essere comunità e ciò si traduce nell’aver ritrovato uno spirito solidale nel Paese, una determinazione collettiva che storicamente ci ha permesso di vincere le emergenze. Siamo uniti nei comportamenti, nella prudenza, ma anche nel sostegno e nella gratitudine ai nostri eroi quotidiani: il personale medico e sanitario, ma anche i lavoratori di aziende alimentari, farmaceutiche, energetiche il cui contributo è essenziale. Siamo solidali nella condivisione degli affetti in famiglia, nell’amicizia a distanza, nei flash mob lungo tutto il Paese.

Stiamo riscoprendo il valore fortissimo dell’unità nazionale, mostrando al mondo il significato del sentirsi comunità attraverso la solidarietà diffusa. L’Italia è diventata un punto di riferimento anche in Europa nella gestione di una crisi senza precedenti e da paese fondatore dell’Unione ha reso evidente un problema

comune che richiede risposte collettive perché l’emergenza sanitaria non si traduca in una frammentazione della stessa UE.

Letizia Moratti

Il ricordo più vivido è sentire l’inno di Mameli dalla mia finestra. Mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Che popolo gli italiani! Nel mezzo della peggiore crisi dalla seconda guerra mondiale ci ritroviamo a cantare affacciati al balcone il nostro inno. Ci ritroviamo uniti e pieni di un orgoglio e di una forza che avevamo dimenticato d’avere. Ma questo è l’Italia. È la nostra immensa cultura di cui nemmeno ci curiamo, la nostra bellezza. È il nostro stile, il nostro cibo, il nostro cinema, il nostro territorio così differente e meraviglioso. È l’offerta d’aiuto rivolta a chiunque avesse bisogno, lasciata da alcuni giovani su un fogliettino appeso ad un androne. È la consapevolezza di suscitare ammirazione negli altri popoli e a volte un’inconfessabile invidia. È l’emozione dell’istante in cui sentiamo che la vera forza per noi non può venire dall'esterno ma siamo noi stessi, diversi ma uniti, unici, italiani.

Paolo Del Brocco, A.D. Rai Cinema

Poesia Italia

Italia, parola amata tante volte

però calpestata, odiata, dimenticata, altre volte vituperata e sempre forse ogni volta

data per scontata. Oggi in questi giorni di clausura, di reclusione,

di carcerazione, anche a volte mentale,

è soltanto Lei che ci ispira e ci ricorda chi siamo

e chi siamo stati.

Italia declamata, citata, evocata, e spesso, troppo spesso, dimenticata. E con essa gli

italiani.

Italia il nostro passato, le nostre radici, la bellezza,

la bontà, il benessere, la piccola semplicità di una strada piena, i sorrisi, i volti,

gente…

Italia quanto ci manchi.

Italia, una sola parola a te ci accompagna.

Grazie

Angelo Argento, Presidente Cultura Italiae