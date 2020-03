Milano, 12 marzo 2020 - Una parola al giorno per trenta giorni, un mese di riflessioni e pensieri che andranno a costruire una "letteratura del ricordo". È l’invito che Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore teatrale, lancia ai lettori in collaborazione con Il Giorno. Il drammaturgo propone una parola di stretta attualità legata al Covid-19, invitando i lettori a scrivere un breve pensiero (600-700 battute) in merito. Le riflessioni, da inviare all’indirizzo mail redazione.internet@ilgiorno.net, saranno pubblicate online e contribuiranno a costruire una memoria collettiva di com’erano la Lombardia e l’Italia ai tempi del coronavirus, accanto ai contributi che di giorno in giorno manderanno alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo.

La parola odierna è ATTESA. Il primo contributo arriva da Gianni Canova, Rettore Università Iulm di Milano.

**********************************************************

Sarà capitato anche a voi. Accendi il computer o scarichi un file e ti innervosisci per i pochi secondi necessari a completare l’operazione. Se c’è una cosa che non sopportiamo più, nell’era dei social e del web (l’era della fretta?), è l’attesa. Ci fa paura. La temiamo. Facciamo di tutto per ucciderla, negarla, cancellarla. Come se avessimo paura del vuoto che essa comporta. Della pausa che ci impone. Eppure. Eppure, molte delle cose più importanti della vita – le più preziose come le più terribili – nascono nell’attesa. L’attesa di un amore. L‘attesa di un figlio. L’attesa di un distacco. L’attesa di un referto. È il vuoto che solo l’attesa ci regala a consentirci di percepire il pieno della vita.

Gianni Canova, Rettore Università IULM. Critico cinematografico

**********************************************************

"Attesa". Parola che ho maledetto, sei insensata, sposa della pazienza. Nel tempo irreversibile e implacabile per i segni che lasci, la mia brama di vita, la voglia di divorare gli istanti non può fermarsi…fino a che l’attesa non diventa sogno e quel tempo sospeso, torna a riempirsi, non tanto di preparativi ma di quella materia che non costa, non è tassata né inquina, e allargandosi, senza consumare lo spazio altrui, dona… di un vissuto come futuro anteriore, per scongiurare il vuoto. Ricordiamoci che l’attesa di Penelope non fu passiva ma difesa del regno e della patria con la perseveranza del quotidiano e la morbidezza della speranza: ritrovare l’amore è l’unica cosa che ci tiene in piedi.

Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice del Mediterraneo