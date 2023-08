Il Fai a Cassano d’Adda: “Rilanciamo il turismo”

Cassano d’Adda (Milano) – Il Fai apre a Cassano d’Adda. Il Fondo Ambientale Italiano ha inserito la città delle acque nel suo cartellone di iniziative nazionali, due gli eventi in programma: "Giornate d’Autunno" e "Fai Day," previsti nell’autunno prossimo.

Sempre alla ricerca di un lancio del turismo, il comune cassanese muove dunque i primi passi con organizzazioni di peso come il Fai, delegazione di Milano Nord-Est, che promuove importanti iniziative nel territorio mirate a sensibilizzare la cittadinanza alla tutela del patrimonio culturale e alla sua promozione.

"Da tempo si parla di Cassano d’Adda – così Antonio Capece assessore al Turismo - come di una località turistica grazie a personaggi e location sul territorio legati al passato della città, ma di concreto poco si è fatto fino ad oggi per aprire all’arrivo di turisti. Questo nuovo accordo con il Fai vuole essere un primo passo verso la promozione di una Cassano turistica: c’è molto da fare ma la città ha tutte le prerogative per essere presente nei cataloghi delle località da visitare".

Sarà la frazione di Groppello al centro delle iniziative legate al turismo nelle giornate del 14 e 15 ottobre. I volontari del Fai organizzeranno, con il patrocinio della città di Cassano d’Adda, l’ingresso al Rudun e il suo lavatoio, con visite guidate che racconteranno la storia di quel luogo. Non mancheranno attività legate all’iniziativa che daranno spazio anche alla raccolta fondi ed eventuali iscrizioni al Fai.

Al comune è chiesto, inoltre, di farsi promotore verso la parrocchia di Groppello per l’apertura alle visite dei beni storico culturali della curia milanese: Villa Arcivescovile, Chiesa di Santa Maria Nascente e l’Oratorio di Sant’Antonio, dove ammirare stupendi affreschi di Giovanni Mauro della Rovere detto “il Fiamminghino“.

Per il secondo evento del 15 novembre, "Fai Day", l’organizzazione del Fondo Ambientale Italiano mette in cartellone un evento speciale dedicato alla Villa Borromeo, altra location storica cittadina di notevole interesse turistico.