Baby K torna dalla Luna (ai Magazzini): " Si va avanti ma non scordo il rap"

Claudia, finalmente. Dopo quasi due anni d’attesa miss Nahum, pardon Baby K, prende possesso stasera del palco dei Magazzini Generali. "Arriveranno fan da Israele e dalla Spagna e questo mi rende felice", spiega lei, smaniosa di dare una valenza live alle canzoni dell’ultimo album "Donna sulla luna", uscito ormai due anni fa. "La musica va avanti ma ci sono dei brani capaci di rimanere a lungo, se non per sempre. Nell’arco della mia carriera ho traversato cd, asl bum, mp3 e sono ancora qui. Anche se mi accorgo che gli esordi rap non sono conosciuti come gli altri. L’importante è evolversi con i tempi".

Ci sarà pure una parentesi rap?

"Rispetto a quella del concerto del tour di “Icona“ sarà un po’ più breve, ma ci sarà. Anche perché ai Magazzini avrò ospiti amici come Boro Boro, Vegas Jones, Samuray Jay, Giaime, Fred De Palma e quindi il rap non mancherà".

Ci saranno pure i Boomdabash, quindi la sezione «hit estive» è rappresentata bene.

"La festa si condivide e certi brani sono divertenti, inclusivi, scatenano la pista. Avrei voluto tanto pure Tiziano Ferro, che però sarà con noi in essenza visto che lo si ascolterà e lo si vedrà durante “Killer“. Questo live ripercorre, infatti, il mio viaggio musicale, in cui Tiziano ha indubbiamente avuto una parte importante producendo dieci anni fa il mio primo album “Una seria“".

Sta cantando pure in Europa.

"Sì, ho fatto due concerti in Germania e uno in Svizzera, ma ho già in programma altre tappe in Spagna, a Malta, in Croazia, in Grecia. Come donna italiana del panorama pop-urban, non male davvero".

Estate in arrivo. Ce l’ha un tormentino pezzo da spiaggia e ombrellone?

"Mi preparo al ritorno. Ho vari colpi in canna e quindi penso di pubblicare qualcosa prima dell’estate, ma anche durante e alla fine. Stiamo decidendo le ultime cose, le più importanti; pure “Roma-Bangkok“ arrivò in zona Cesarini e diventò quello che è diventato".

Un duetto?

"No. Viste il surplus di collaborazioni in programma quest’estate nel mondo della canzone, sarò un po’ la pecora nera dell’hit-parade. Ma va bene così".

Mai fatto Sanremo.

"Sono anni che fans e discografici me lo chiedono, così sto iniziando a flirtare con l’idea. Viviamo un’epoca in cui non basta la musica per fare bene, continuo a pensare che per calarsi in un’avventura del genere ci voglia una bella canzone. Istintivamente mi piacerebbe affrontarla in coppia, perché me la godrei sicuramente di più, condividendo le tensioni con qualcun altro. Vedremo".