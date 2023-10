Ztl a Melegnano: attiva i venerdì di ottobre, poi a dicembre

Testata in fase sperimentale in estate, nelle sere della movida, la Ztl in via Conciliazione resterà attiva anche per tutti i venerdì di ottobre, sino a fine mese, e tornerà poi in vigore a dicembre. Lo ha stabilito il Comune, che ha deciso così di prolungare la sperimentazione relativa alla chiusura alle auto (ad eccezione di residenti e i mezzi di soccorso) dell’area più centrale di Melegnano. Ecco i dettagli del provvedimento. Ogni venerdì fino al 31 ottobre via Conciliazione e un tratto della vicina via Castellini resteranno off limits al traffico dalle 20.30 all’una di notte. Le stesse strade risulteranno chiuse il venerdì e il sabato, dalle 20.30 alle 24, nel periodo compreso fra il 1° e il 16 dicembre. Con questa decisione, il Comune vuole contribuire a razionalizzare i flussi in arrivo nelle sere del fine settimana, quando Melegnano diventa punto di ritrovo per numerosi giovani (e non solo) in cerca di divertimento. L’anno scorso era stato un apposito comitato di cittadini a raccogliere le firme per sollecitare una Ztl in via Conciliazione. Le adesioni avevano raggiunto, in poche settimane, quota 1.600. La richiesta della vox populi riguardava una Ztl più estesa nelle fasce orarie, ma la sperimentazione avviata dall’ente locale può rappresentare, in questo senso, un punto di partenza.A.Z.