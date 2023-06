Zona a traffico limitato Parte la sperimentazione

Anche in seguito alla protesta dei ciclisti della Fiab e del comitato Vivere Melegnano, che il 20 maggio sono scesi in piazza contro la sosta selvaggia, scatta la Ztl nel cuore della città, ossia in via Conciliazione e in un tratto di Castellini. Il provvedimento, varato dal Comune per adesso a livello sperimentale, resterà in vigore nelle sere del venerdì e del sabato, dalle 20.30 all’1 di notte. Si parte oggi e si termina il 31 luglio; la zona a traffico limitato tornerà poi attiva dal 1° al 30 settembre. L’obiettivo è favorire un riordino della viabilità nelle sere della movida, quando centinaia di giovani, anche in arrivo dai centri vicini, si riversano a Melegnano per frequentare i locali della città. Con l’istituzione, ancorché temporanea, della Ztl si vuole lanciare un messaggio nel segno di una razionalizzazione del traffico e della sosta, e un maggiore rispetto delle regole. Dal provvedimento sono esclusi i veicoli dei residenti, così come le biciclette, il cui accesso alle vie Castellini e Conciliazione resta in ogni caso consentito. La circolazione è permessa anche ad autobus, taxi, forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Soddisfatti per l’istituzione della Ztl i cittadini, le associazioni e i comitati che hanno sposato la causa della mobilità sostenibile, in vista di una possibile estensione della Ztl in altre fasce orarie, o in altre zone della città. Alessandra Zanardi