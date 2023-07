Zakaria Morchidi condannato a 14 anni per l'omicidio del padre

È stato condannato a 14 anni di reclusione Zakaria Morchidi, il 34enne imputato davanti alla corte di Assise per l’omicidio del padre di 69 anni commesso il pomeriggio di domenica 13 marzo 2022 in largo Giambellino. Sulla base di una perizia disposta nel processo i giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, hanno riconosciuto il vizio parziale di mente a Morchidi, da anni in cura in un Centro psico-sociale. La Procura aveva chiesto una condanna a 18 anni di reclusione. Secondo le indagini della Squadra mobile della questura, Mohamed Morchidi, conosciuto nel quartiere come “Rami”, era davanti al distributore automatico di sigarette di un bar, all’angolo con via Odazio, quando il figlio gli si è avvicinato e gli ha chiesto dei soldi per comprare le sigarette. Il rifiuto del padre aveva innescato una lite degenerata quando Zakaria aveva estratto di tasca un coltello da cucina con il quale aveva colpito più volte il 69enne. "Picchiava mia madre e affittava una stanza del nostro appartamento ai detenuti agli arresti domiciliari", aveva raccontato il 34enne nell’interrogatorio di convalida parlando dei motivi di attrito con il padre, che era fonte di numerose discussioni. Un uomo con molte ombre, un piccolo boss di quartiere, come lo descrivono alcuni clienti abituali del bar “Cindy“, dove Rami stazionava per i suoi “affari“ e davanti al quale era stato ucciso. Era lì a gestire i suoi “affari“ anche quella domenica pomeriggio quando il figlio gli si era avvicinato chiedendo soldi. Una lite durata il tempo per Zakaria di tirare fuori dalla tasca un coltello con la lama lunga venti centimetri.