Milano, 2 novembre 2019 - Fuori dalla gara i talenti lombardi. Eliminato nella seconda puntata di Live di X Factor il milanese Enrico Di Lauro, della squadra degli Under Uomini di Malika Ayane. Dopo la bergamasca Mariam Rouass, prima eliminata, finisce il percorso nel talent di Sky anche per l'altro lombardo rimasto in gara. Il cantante ventenne era già finito al confronto finale nella scorsa puntata ma era stato salvato dai giudici. Nella seconda puntata Enrico ha provato a conquistare il pubblico da casa con "Cieli immensi" di Patty Pravo ma le cose non sono andate come sperato e questa volta è finito a rischio eliminazione con Marco Saltari (degli Over di Mara Maionchi). Il giudizio decisivo è stato quello di Sfera Ebbasta che ha preferito il cantante marchigiano, per la sua maggiore energia sul palco.

Per il giovane talento milanese l'eliminazione non rappresenta però una conclusione ma non un nuovo inizio. "Dopo X Factor penso di avere una opportunità che prima non avrei avuto - ha commentato dopo l'eliminazione . Questa esperienza mi ha insegnato l'importanza di rimanere se stessi e non farsi cambiare". In vista della sua prima esibizione dopo il programma (alla filiale di Banca Intesa in piazzale Cordusio a Milano) l'emozione è tanta:"Oggi mi sono svegliato e ho pensato 'Che bello, oggi vado a esibirmi'". Se in gara nelle vesti di concorrenti non sono più rimasti in campo talenti nostrani, si può però seguire con grande attenzione le mosse di giudici milanesi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta, sullo scacchiere musicale e televisivo. Entrambi hanno già dovuto fare a meno di un cantante della propria categoria e dorvanno vedersela con la corazzata della decana Mara Maionchi (che ha vinto le ultime edizioni del programma con Lorenzo Licitra e Anastasio) e con i gruppi di Samuel, che ha una grande esperienza in tema di band essendo il cantante di uno dei gruppi più amati della recente storia musicale italiana, cioè i Subsonica.

Dopo alla terza puntata di Live l'assetto delle squadre è questo. Intatta la squadra di Mara Maionchi con gli Over Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro; a numero pieno anche Samuel con i Gruppi Booda, Sierra e Seawards; Malika Ayane prosegue il suo percorso con due Under uomini: Davide Rossi e Lorenzo Rinaldi. Per Sfera Ebbasta e le Under donne restano Giordana Petralia e Sofia Tornambene.