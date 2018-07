Milano, 28 luglio 2018 - Scarabocchi e disegni a colpi di bombolette spray sulle scogliere del mare o sulle rocce di montagna. Per i graffitari non cambia nulla, che si tratti di strade e monumenti all’ombra della madonnina o di spiagge e pareti ad alta quota: l’importante è lasciare il segno. Ecco l’ultima folle sfida dei writer milanesi in trasferta: deturpare le bellezze naturali dei luoghi di villeggiatura. Le tag (firme) non lasciano dubbi. E che siano in vacanza lo si vede da foto e video pubblicati sui social. Perché si sa, un’impresa non documentata è considerata incompiuta. “Trofei vandalici”. Tra le foto spicca quella del writer Save della crew (banda) Dlr che sta per delirium, indentificato a Milano, attivo in particolare nel quartiere Feltre. Sua la firma su un muretto di Verbania, vista lago. Un attacco vandalico non solitario considerando che accanto alla sua firma figura quella della fidanzata Purpl. Vicino, un cuore. Skeo invece si è spinto nella regione Rodano-Alpi a sud est della Francia: ha immortalato scritte a caratteri cubitali su un pilone accarezzato dall’acqua mentre in primo piano emergono sagome di personaggi. Meck ha viaggiato fino in Turchia, a Instanbul.

Le lettere “Meck” dipinte di bianco affiorano su un muro grigio. Altri non indicano le località ma nelle foto sono in bella vista le tag e, sullo sfondo, coste marine o montagne. Per esempio Sabro, della crew Dcr, lascia la firma sul muro di una spiaggia. Idem Jabs e Serio (che è legato alla banda di graffitari Femz). E poi c’è Fkk, che ha imbrattato con bomboletta spray una parete vicino al mare, forse in Calabria. Gunz fa di più: in un video live su Instagram si mostra con una specie di scalpello in mano mentre incide la sua firma su una parete di montagna.

Um'altra spiaggia è diventata bersaglio di un graffitaro milanese, Spike: dietro ombrelloni, sdraio e asciugamani, non si può non notare la barriera di pietra coperta di scritte a caratteri cubitali. Solo pochi centimetri sono stati risparmiati. Cosa si legge? “Spike” affiancato da una sorta di marchio, Sk. Un altro si fa riprendere mentre imbratta un muro immerso nell’acqua. “Bougr” invece ha fotografato la sua opera a distanza: la sua firma ora è parte di un paesaggio verde. Sulle pietre a ridosso di un lago, ecco le lettere “Goami”. In un’altra località si legge invece “Bolts”.

«Purtroppo – commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi ed esperta di graffitismo vandalico – sono in continuo aumento manifestazioni di estremo graffitismo vandalico da trasferta estiva. Mentre fino a pochi anni fa ci si limitava a colpire muri ed elementi di arredo urbano nei luoghi di villeggiatura (l’anno scorso, tre writer in trasferta erano stati denunciati a Santa Margherita Ligure per aver sporcato portoni, serrande e muri, ndr), ora si imbrattano in maniera pesante ed invasiva elementi naturali del paesaggio, lasciando tracce che purtroppo rimarranno nel tempo. Anche questi graffiti da vacanza vengono regolarmente fotografati e riversati sui social network dagli stessi writer».