“Write the future fest“ concede il bis Sul palco i mille talenti dei ragazzi

Domani la piazza davanti al Comune di Rodano (via Turati 9) ospita dalle 15 alle 23 la seconda edizione della “Write the future fest“, evento dedicato ai giovani e alla scoperta dei loro talenti. A pochi mesi di distanza dalla prima edizione, l’associazione onlus “L’ape Clotilde“ di Paola e Filippo Nador e la Proloco di Rodano, patrocinate dal Comune, ripropongono la festa invitando i ragazzi tra i 14 e i 25 anni a condividere passioni e talenti sul palco. Il programma, a partire dalle 15, prevede laboratori di pittura, canto, rap, disegno e prove di skate. A seguire un aperitivo e la chiusura della giornata con varie esibizioni. Un palco ospiterà giovani emergenti di varie arti (canto, danza e musica) per uno spettacolo e una grande festa finale.