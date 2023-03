“World dance competition” Esibizioni in sala consiliare e premiazioni per tutti

Si è chiusa ieri la festa delle arti sceniche organizzata da Aics con il patrocinio del Comune. È stata la quarta volta che una tappa di selezione Lombarda per accedere alla finale della "World Dance competition of Peoples and Cultures" ha toccato Pieve. Una iniziativa durante la quale tante stelle si sono esibite nella sala consiliare del Comune, fatta di abbracci e di in bocca lupo scambiati tra concorrenti. Premiazioni per tutti, borse di studio, coppe, medaglie al talento, e finale a Montecatini per molti. "Bravi tutti ragazzi. Vi aspettiamo l’anno prossimo - ha commentato il sindaco Costanzo" -.