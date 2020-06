È il primo weekend con le piscine aperte, dopo la riapertura di quattro impianti già lunedì, con ingressi contingentati per evitare contagi da coronavirus. Ora gli occhi sono puntati sulle riaperture della vasca scoperta Cardellino oggi, della piscina Bacone lunedì e di un’altra protagonista dell’estate milanese, la Sant’Abbondio, il 12 giugno. Il completamento delle riaperture avverrà entro il 20 giugno.

Il primo approccio dei milanesi con le piscine di Milanosport è stato positivo. Lunedì e martedì si sono registrati 1.500 persone negli impianti, 85% delle quali hanno scelto di acquistare il biglietto online direttamente dal sito della Spa, contribuendo a ridurre al minimo le code alle casse e i rischi di assembramento.

In commissione comunale Sport, intanto, ieri si è registrata una polemica sulla mancata apertura del Lido, la cui vasca deve essere riparata. Il consigliere di FI Alessandro De Chirico osserva: "Non si capisce come mai, per soli 16 giorni di stop ai cantieri dovuti dal lockdown, non si riescano a ultimare i lavori al Lido. A cosa sono dovuti questi ritardi? Con la chiusura anche della piscina di Quarto Cagnino, tutte le famiglie residenti nel Municipio 7 avranno meno possibilità di andare nelle piscine comunali. Per venire incontro alle esigenze, mi auguro che Milanosport provveda quanto prima a fare i collaudi della piscina di via Parri, ormai pronta".

M.Min.