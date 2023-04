Weekend al Parco Nord Pic-nic, lezioni di yoga mercatini e laboratori

Laboratori, trattamenti olistici, performance artistiche, mercatino di artigianato hand made, riciclo creativo e piccoli produttori locali etici: in Cascina Centro Parco apre domani la due giorni dedicata al benessere di corpo e mente. Per l’occasione la sede del Parco Nord si trasformerà in un luogo a disposizione di adulti e bambini, dove trascorrere un intero fine settimana all’insegna della sostenibilità. "NaturalMentEssere nasce dal forte desiderio e dalla volontà di promuovere valori come il prendersi cura di sé nel rispetto dell’ambiente, con una visione olistica, partendo dal corpo fino alle emozioni e lo spirito, che possa condurci alla consapevolezza che una vita in armonia con la Terra è il più grande dono che possiamo farci", spiega Gemilè Mandegari, ideatrice e promotrice del festival. Quest’anno si aggiunge anche la collaborazione con Plasticfree, importante organizzazione di volontariato che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare per un mondo senza plastica: è prevista una raccolta di microplastiche abbandonate nei sentieri del parco. "Siamo felici di ospitare NaturalMentEssere, perché i parchi urbani sono sempre di più il luogo in cui i cittadini cercano benessere: l’aria aperta, i prati e i boschi, l’ossigeno e la frescura degli alberi, il profumo e la bellezza dei fiori e dei paesaggi naturali creano un vero e proprio presidio per la salute delle comunità - commenta il presidente Marzio Marzorati -. Come parco urbano vogliamo raccogliere questa sfida e promuovere il benessere del corpo e della mente". Domani e domenica, per tutta la giornata, si susseguiranno lezioni di yoga, meditazioni, picnic, caccia al tesoro, pratica zen stretching. Si potranno acquistare frutta, verdura, miele. I fondi raccolti da tutte le attività proposte durante il festival saranno devoluti alla campagna di Parco Nord Milano "Insieme per la Terra", con l’obiettivo di contribuire al progetto di acquisto di 18 ettari di nuovi terreni. Laura Lana