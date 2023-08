"Vuoi bere? Non guidare" I vigili presidiano la zona

"Vuoi bere? Non guidare". La polizia locale di Bollate presenta i dati del progetto che vedrà gli agenti impegnati fino a novembre con un servizio straordinario una sera del fine settimana, dalle 18 all’1. Sono stati 13 i servizi effettuati finora, sui 22 totali previsti. In totale 739 le persone controllate, 95 le violazioni contestate. Di queste, 17 sono relative all’utilizzo di alcool durante la guida (negli 11 mesi del 2022 sono state 36), 48 per mancanza di copertura assicurativa o revisione dei veicoli; 11 per le cinture di sicurezza non allacciate. "Un progetto molto importante per la sicurezza . dice l’assessore alla Sicurezza Giuseppe de Ruvo - che ci consente di svolgere un’azione preventiva sul territorio facendo sentire la presenza della polizia locale. L’obiettivo principale resta certamente scoraggiare la guida dell’auto dopo aver bevuto ma, come si vede dalle sanzioni, offre anche la possibilità di controllare altri reati che possono provocare conseguenze gravi".

Monica Guerci