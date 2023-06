"Voucher sociosanitari: la delibera della Regione Lombardia soddisfa in parte le associazioni"

"Bene due punti su tre": questo, in estrema sintesi, il parere di Fortunato Nicoletti, vicepresidente di “Nessuno è Escluso“, organizzazione di volontariato che riunisce e rappresenta più famiglie di minori con disabilità, sulla delibera appena approvata dalla Giunta regionale in fatto di voucher sociosanitari destinati proprio alle persone con grave o gravissima disabilità. Una delibera che nasce dal confronto con le associazioni e che di tale confronto ha fatto tesoro, almeno in una certa misura.

"Riteniamo positivo il passaggio al budget di progetto in sostituzione del voucher corrisposto mensilmente, che aveva poco senso e presentava anche difficoltà di fruizione in alcuni momenti dell’anno, ad esempio in estate – commenta Nicoletti –. Sono almeno due anni che noi ed altre associazioni chiedevamo alla Regione di scegliere il modello del budget di progetto. Positivo anche l’aver riconosciuto alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) una certa flessibilità nell’uso delle risorse, quindi la possibilità di usare fondi residui per poter coprire fino in fondo tutte le esigenze degli assistiti senza più tagliare le ore di assistenza ad anno in corso, come avvenuto solo qualche settimana fa. Allo stesso modo è positivo aver concesso la possibilità, in caso di necessità, di utilizzare risorse in principio destinate ad altre ATS: in questo modo si supera la logica dei compartimenti stagni".

Il punto che soddisfa meno Nicoletti è quello relativo alla frequenza scolastica dei minori con disabilità: "Il voucher alto profilo ha un’accessibilità parecchio limitata – spiega il vicepresidente di “Nessuno è Escluso“ – e non viene affrontato e risolto il tema delle tariffe in base alle quali pagare gli infermieri e gli altri operatori chiamati a stare a scuola col minore per garantirgli il diritto alla scuola e all’istruzione. Le tariffe contemplate dal sistema dei voucher sono persino più basse di quelle, già basse, previste dall’Assistenza Domiciliare Integrata. E questo è da tempo una dei motivi per i quali si fa fatica a trovare enti che abbiano a disposizione infermieri ed educatori disponibili a seguire bambini e ragazzi con grave o gravissima disabilità nelle scuole. Su questo punto si poteva fare di più".

Al di là di quanto normato dalla nuova delibera, Nicoletti sottolinea un’altra necessità avvertita dalle famiglie che hanno figli con disabilità: "La Regione dovrebbe consentire di utilizzare i voucher anche per arruolare professionisti privati quando gli enti accreditati non ne hanno. Se un minore ha bisogno di un logopedista e l’ente accreditato che lo segue non ne ha, la famiglia deve poter ricorrere ad un logopedista privato e deve poter utilizzare il voucher anche in questo caso". Infine il tema del voucher autismo, che ancora non decolla: "Lo hanno richiesto in 300 in tutta Lombardia".

