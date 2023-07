La vittoria di mamma Giuseppina: “Dopo quattro anni il mio David avrà le cure che gli servono”

Milano – Dal primo di agosto David potrà finalmente ricevere le terapie che gli spettano e che non aveva mai ricevuto in questi quattro anni: quelle finalizzate a contenere il grave disturbo dello spettro autistico che gli è stato diagnosticato nel 2019. Non solo: David ha anche iniziato un percorso di logopedia. Nelle ultime settimane ha avuto due incontri con la logopedista. E altri sono programmati a cadenza regolare. In questo caso l’attesa si protraeva da mesi.

Ora sembra finita. "Sono contenta – commenta Giuseppina Rubbuano, sua madre –, in questi anni mi sono battuta solo per il bene di mio figlio, perché potesse avere quello al quale ha diritto".

Avevamo raccontato la storia di David e Giuseppina il 21 giugno scorso. David ha 12 anni e convive con una disabilità gravissima che gli dà diritto a beneficiare della B1, una misura gestita dalla Regione che prevede il riconoscimento di voucher con i quali le famiglie possono coprire i costi per le terapie e le attività che il minore deve seguire.

Alla disabilità di David concorrono, però, la sindrome di Down e, come detto, un grave disturbo dello spettro autistico. Quest’ultimo, come anticipato, gli è stato diagnosticato solo nel 2019, quindi quattro anni fa. E da quel momento David è diventato un ragazzino con patologia plurima, come ha stabilito anche la diagnosi funzionale messa nero su bianco dall’Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.

Nonostante questo, però, l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) ha sempre trattato David come se l’autismo non gli fosse mai stato diagnosticato, non gli ha mai garantito – attraverso il sistema dei voucher B1 – alcuna terapia o alcuna attività utili a lavorare sul disturbo dello spettro. Dal 2019 in avanti David si è suo malgrado trovato nella condizione di essere un minore autistico senza alcun progetto specifico per il suo autismo. L’ATS ha infatti ragionato, e ragiona tuttora, in termini di "sindrome prevalente".

Quindi ha provveduto ad assicurare terapie solo ed esclusivamente per la sindrome ritenuta prevalente, che nel caso di David è coincisa con la sindrome di Down. Contestualmente, il 21 giugno, avevamo segnalato come David, in realtà, non stesse usufruendo neppure dei servizi che gli erano stati riconosciuti tramite voucher, quale quello della logopedista.

In queste settimane è avvenuta una svolta. Innazitutto, dopo mesi di vana attesa, si è riusciti a trovare una logopedista per David: ci sono stati già due incontri e le autorità sanitarie interessate (ATS e ASST) hanno concordato conla cooperativa 4 sedute al mese. Il 13 luglio David è stato poi chiamato per una visita medica mirata a (ri)valutarne le condizioni. E il responso è stato quello riferitoci dalla madre: "Dal primo di agosto David potrà seguire terapie per il suo autismo – fa sapere Giuseppina –. Hanno deciso di cambiare la lettera di riferimento". Il sistema delle misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità è infatti costruito come un alfabeto: ad ogni lettera corrisponde un tipo di disabilità con i relativi voucher. Da agosto David rientrerà nella lettera G, quella che include le persone con grave disturbo dello spettro autistico. A David saranno riservate tre sedute a settimana.