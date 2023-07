Voragine sull’asfalto tratto chiuso al traffico

A causa di un improvviso cedimento del manto stradale, presumibilmente provocato anche dal maltempo,è stato necessario chiudere al traffico il tratto di via Risorgimento, compreso tra via Cilea e l’ingresso della tangenziale Nord. Si è riscontrata la rottura delle condutture della rete fognaria, che ha di conseguenza portato all’allagamento della sede stradale e alla voragine sull’asfalto. La società Cap Holding si occuperà di effettuare i lavori di riparazione lungo la provinciale 131 "Sesto-Nova Milanese", mentre Città Metropolitana di Milano ha emesso l’apposita ordinanza, per la deviazione del traffico su altre arterie stradali fino alla fine dell’intervento. Cap è già sul posto per effettuare le opere di emergenza per la necessaria riparazione lungo la tratta cinesellese e per il ripristino della pavimentazione. In un primo momento si era ipotizzata la possibilità di aprire una corsia per il transito almeno delle bici e dei ciclomotori, ma i rilievi effettuati hanno riscontrato un danneggiamento tale da non consentire neanche alle due ruote di circolare per ragioni di sicurezza. La.La.