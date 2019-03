Milano, 13 marzo 2019 - Messaggi choc contro la polizia al quartiere Corvetto. Di nuovo. «Covetto odia. Organizziamoci contro la polizia» è il volantino appiccicato nei giorni scorsi sul cartello di un passo carraio, pieno di foto con scene di agenti impegnati in servizi di ordine pubblico tra le strade della zona. Un volantino che fa il paio con uno striscione apparso in piazza Gabriele Rosa («Corvetto resiste contro sgomberi e polizia») e scritte anti forze dell’ordine impresse a colpi di bombolette spray sui muri di via Dei Cinquecento. Non è una novità. E non si tratta solo di messaggi: «Sempre in piazza Gabriele Rosa - segnalano alcuni abitanti del quartiere - qualcuno ha imbrattato le telecamere pubbliche con della vernice nera».

Non è passata inosservata, ieri, una piattaforma e la presenza di tecnici «per sostituire i globi di vetro imbrattati», raccontano gli stessi abitanti. I responsabili? Ignoti. Ma il sospetto è che dietro scritte e imbrattamenti ci sia la mano di anarchici e militanti di centri sociali attivi nella zona, che domenica - fanno sapere gli stessi abitanti, foto alla mano - hanno sfilato per il quartiere mettendo in scena una manifestazione spontanea «contro gli sgomberi e la polizia». Non è la prima volta. Un mese fa esatto, era comparso un altro volantino choc: «La brutalità della polizia è il volto dello Stato nei quartieri popolari».

Un volto non solo metaforico, perché la scritta era affiancata da fotografie con agenti in divisa ma anche in borghese, con le facce ben visibili. Altro precedente a novembre, quando il quartiere era stato tappezzato di vademecum anti sgombero con tanto di vignette in cui sugli agenti veniva scaraventata dall’alto persino una lavatrice. «Bisogna lavorare affinché il quartiere - commenta Francesco Rocca (FdI), presidente della commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4 - non sia più ostaggio di questo manipolo di anarcoidi».