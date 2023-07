Volantini ai dipendenti dell’Eni "Difendiamo insieme il pianeta"

Abbandonare i combustibili fossili a favore di fonti energetiche rinnovabili. Con un’iniziativa di volantinaggio nella mattinata di ieri davanti al quinto palazzi uffici di San Donato, una rappresentanza locale del movimento ambientalista “Extinction rebellion“ ha cercato di sensibilizzare i lavoratori dell’Eni rispetto alla necessità di una transizione energetica e a politiche produttive più rispettose dell’ambiente, anche sull’onda dei cambiamenti climatici in atto e del surriscaldamento globale del pianeta.

Dopo aver mosso, in precedenti occasioni, delle critiche "agli inconsistenti sforzi di Eni in tema di uscita dal fossile, questa volta – fanno sapere dal movimento – abbiamo cercato alleati tra i dipendenti dell’azienda, facendo leva sul loro interesse a difendere il proprio posto di lavoro, oltre che il pianeta". A detta dei manifestanti, Eni deve diventare uno strumento per "una transizione rapida, ma equa e giusta, per aiutare il Paese a uscire dal fossile. Attardarsi significa prendersi enormi rischi perché pozzi, oleodotti e raffinerie sono asset destinati a trasformarsi presto o tardi in rottami, mentre le riserve petrolifere perderanno ogni valore. E se i dirigenti non ci pensano, sono i lavoratori a doverlo pretendere". Quella che s’invoca è dunque un’azione dal basso, affinché sia la forza-lavoro a sensibilizzare i vertici del gruppo energetico.

Non è la prima volta che i palazzi Eni di San Donato diventano teatro di manifestazioni da parte di ambientalisti e movimenti di pressione, a detta dei quali la società dovrebbe dimostrare un maggiore impegno sul fronte ecologico.

A.Z.