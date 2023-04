Vola il fatturato di Cem "La sostenibilità paga"

di Barbara Calderola

Se ben gestiti, i rifiuti rendono, Cem approva il bilancio all’unanimità: i conti volano. Il colosso della raccolta e dello smaltimento sul territorio chiude il 2022 con un fatturato in crescita di 10 milioni, a 86,5 milioni e un utile stabile sull’anno precedente a 2,6 milioni, "a dispetto dell’impennata dei costi delle materie prime frutto delle tensioni economiche scaturite dal conflitto russo-ucraino". Miracolo? No, oculatezza. Basta un esempio per capire: gli incrementi dei risultati relativi alla vendita degli scarti ai consorzi di filiera che poi recuperano, hanno portato nelle casse dei comuni soci 9 milioni 300mila euro, 1,4 in più del 2021, il balzo in avanti è del 18,2%, quasi un quinto. La società controllata da una settantina di Amministrazioni fra hinterland e Brianza è attenta, ma la catena virtuosa comincia a casa e in azienda. Il primo anello della catena delle differenziata è fra le loro mura. Nasce tutto da lì. E anche su questo fronte i risultati sono lusinghieri, la media sfiora l’80%, c’è margine di miglioramento, ma i centri dell’ex consorzio sono tutti ricicloni. "Siamo di fronte a numeri importanti che confermano il progressivo miglioramento della società, ne certificano il buon funzionamento e lo stato di salute – dice il presidente Alberto Fulgione –. E ci permettono nonostante il contesto di oggettiva difficoltà, di non aumentare le tariffe". Fra cifre e capitoli ci sono strategie e investimenti: l’Ecuosacco, il sacco tracciabile, è la via del futuro, bacino d’utenza oggi 432mila abitanti, secondo pilastro l’ampliamento della compagine con l’arrivo in famiglia di Sordio e Tribiano previsto per fine anno. Per il consiglio di amministrazione che si è insediato l’estate scorsa la consapevolezza che "il settore è strategico, di fondamentale importanza per la crescita e rappresenta un’opportunità concreta di agire a favore di un futuro verde ma sul piano locale deve anche offrire un servizio adeguato ai cittadini". Un doppio impegno che non si perde mai di vista e che quest’anno ha raggiunto un traguardo importante: 50 anni di fondazione "al servizio della nostra comunità sempre più allargata". Un ciclo di celebrazioni da qui a dicembre porterà al pubblico la filosofia dell’azienda, che on ha mai smesso di espandersi, e che "fa bene all’ambiente e alle tasche dei contribuenti".