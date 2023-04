"Voglio costruire una città bella e vivibile anche per i miei nipoti"

Nell’auditorium di via Trento, si è aperta la campagna elettorale di un centrosinistra larghissimo che ha scelto Stefano Zanelli, mettendo insieme Cologno Libera, Pd, M5Stelle, Csd, Radicali, Alleanza Verdi e Sinistra. "Cologno è conosciuta come la città di Mediaset o come anonima periferia: vogliamo farla tornare vivace e attrattiva – ha spiegato il candidato –. Io mi ci trovo bene, ma i miei nipoti si troveranno bene? Partendo da questa domanda ho deciso di fare politica". Il Pd ha consegnato 10 punti programmatici "per far uscire la città dal pantano – ha rivelato la Dem Loredana Manzi –. Su 68.174 contribuenti, 12.814 hanno redditi sotto 11mila euro e 3mila sono pensionati. Il 25% della popolazione vive in soglia di povertà. È una città fragile". Al via la diminuzione delle tasse, a cominciare dall’Irpef e dal recupero dell’evasione ("3 milioni di Imu soprattutto da parte delle aziende", ha ricordato Manzi). Una città economicamente fragile e anche con un indice di vecchiaia elevato. "Quali servizi diamo alle persone anziane e sole? Mia madre ha 82 anni e l’unico sostegno è Auser, quindi un privato – ha raccontato Loredana Verzino, Csd –. La città ha anche un problema di devianza giovanile per alcol e droga: bisogna attivare progettualità nei primi 100 giorni anche con poche risorse. Abbiamo circa 6mila giovani: pensiamo a creare un forum e spazi per loro". La.La.