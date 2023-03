"Vogliamo sapere la verità sulla riqualificazione delle ex Falck"

Mentre le banche e i fondi immobiliari litigano, succede che una cordata arrivi con un’offerta per rilevare il progetto MilanoSesto, vale a dire la riconversione delle aree Falck. Eppure, fa sapere la proprietà, nessuno ha messo in vendita niente. Nonostante la secca smentita, la riqualificazione del sito dismesso da un milione e mezzo di metri quadri – il più grande d’Europa – resta piena di incognite. Il tanto nominato masterplan di Foster non è mai stato presentato nella sua interezza. Il cantiere per la Città della salute e della ricerca, che doveva già essere avviato, non solo non c’è ma neanche si conosce il nuovo cronoprogramma (e i relativi nuovi costi per l’unica opera pubblica del progetto). Resta così solo la stazione a scavalco, i cui lavori continuano come un treno, e gli scavi per i palazzoni privati (residenziale, albergo, studentato, torre Intesa Sanpaolo) del lotto Unione Zero, interamente gestito da Hines.

"Vogliamo sapere la verità sul progetto di riqualificazione della ex Falck. Come gruppi consiliari di opposizione chiediamo con forza che il sindaco difenda la città dal rischio di speculazioni finanziarie tra colossi del settore immobiliare. Lo richiamiamo a esercitare il suo ruolo di primo cittadino e garante del progetto". Città in Comune, Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Reinventiamo Sesto ieri hanno chiesto una commissione specifica e al sindaco Roberto Di Stefano di riferire con urgenza nel consiglio comunale di martedì sulla notizia di un possibile passaggio di proprietà delle ex acciaierie. "Hines e Prelios Sgr hanno ricevuto un’offerta di acquisto da parte di Coima e Redo e precisano che il progetto MilanoSesto non è in vendita. Stupisce che sia pervenuta un’offerta senza alcuna base seria meritevole di approfondimento e senza alcuna possibilità di trovare un riscontro se non nel fermo diniego", hanno commentato in una nota le proprietà, che qualificano "assolutamente irricevibile, anzi provocatoria, l’offerta ricevuta".

Intanto, dopo il passaggio da Condotte a Fincantieri per Città della salute, resta il nodo sull’adeguamento prezzi. "Questo progetto, su cui ci sono fondi già disponibili, deve essere sostenuto senza ulteriori concessioni di volumetrie e premialità, rinunce a servizi e verde e nei tempi indicati, che registrano comunque un ritardo rispetto al cronoprogramma di ormai 10 anni fa", conclude l’opposizione. La.La.