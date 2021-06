Vizzolo Predabissi, 15 giugno 2021 - Chiedono il rispetto degli accordi già presi, con aumenti salariali che da qui al 2022 avrebbero dovuto interessare 852 persone tra infermieri, tecnici e amministrativi, i lavoratori dell’Azienda sanitaria di Melegnano e della Martesana, che questa mattina si sono riuniti in assemblea davanti all’ospedale Predabissi sotto la regia delle Rsu e delle sigle sindacali. “Appellandosi a un dispositivo del Dipartimento Funzione Pubblica, ripreso anche da Regione Lombardia – spiegano i rappresentanti dei lavoratori - l’azienda ha bloccato i passaggi di fascia, con relativi aumenti di stipendio che, inseriti in un accordo integrativo del 10 dicembre 2020, prevedevano un consolidamento economico per i lavoratori, a fronte dell’impegno profuso nella pandemia da Covid. Ora è tutto congelato e si pretenderebbe che quell’accordo venisse rinegoziato, assottigliando la quota degli aventi diritto al benefit. Un fatto per noi inaccettabile”.

Quella di Vizzolo è l’ultima di una serie di assemblee che hanno interessato i presìdi dell’Asst e coinvolto nel complesso 500 lavoratori. Oltre al riconoscimento economico, s'invoca un rilancio dell’attività di tutti gli ospedali in capo al gruppo sanitario, esteso su 53 Comuni del Sud-Est Milanese. L’azienda, dal canto suo, ribadisce la disponibilità al dialogo per “trovare una soluzione che tenga conto di tutte le parti in campo”.