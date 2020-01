Vizzolo Predabissi, (Milano), 2 gennaio 2020 - Una veglia di preghiera per Francesco, il ragazzino morto lo scorso 30 dicembre, a 12 anni, all'ospedale di Vizzolo Predabissi dopo un'operazione urgente all'intestino. La celebrazione è stata organizzata dal parroco di Cervignano D'Adda ( Lodi), don Gianmario Carenzi in accordo con la famiglia del ragazzino. L'appuntamento è per stasera dalle 20,30, nella locale parrocchia di sant'Alessandro. Francesco risiedeva, infatti, nel lodigiano da svariato tempo con i propri familiari: i genitori e la sorella e quella di sant'Alessandro era la sua parrocchia.

Intanto, è stata fissata la data dell'autopsia sul corpo di Francesco: il prossimo 8 gennaio. Il giorno è stato stabilito dalla Procura della Repubblica di Lodi in accordo con i medici dello stesso nosocomio. Alla necroscopia, infatti, dovrà essere presente almeno uno tra i chirurghi che hanno eseguito l'operazione e l'attuale periodo di vacanza ha fatto propendere per questa come prima data utile perché questo fosse possibile.