Vivaio di Milano, Tar decide il 13 luglio, camion con materiale scolastico in arrivo

Il Tar tornerà ad aprire un nuovo capitolo della vertenza Vivaio il 13 luglio: è stata rigettata la richiesta di istanza cautelare avanzata dalle famiglie ricorrenti "accertato che, a seguito del deposito del ricorso, il rilascio dell’immobile di via Vivaio è slittato al 15 luglio, vale a dire a data posteriore alla camera di consiglio del 13 luglio e ritenuto che il danno sia configurabile solo per effetto del rilascio, e non per il mero avanzamento del trasloco", si legge nel decreto. Nel frattempo continuano i via vai di camion con banchi e materiale didattico, tra le proteste dei genitori. "Non aspettano al decisione del Tar e spediscono già i banchi in Emilia", la denuncia alle porte della scuola media. La destinazione dei banchi (in viale D’Annunzio è già arrivato l’arredo nuovo) era stata proposta dalla vicesindaco Anna Scavuzzo. Ma dal Comune fanno sapere che la destinazione non è stata ancora decisa, il materiale verrà nel frattempo stoccato ed è la scuola ad occuparsi del trasloco, scegliendo il materiale da portare in D’Annunzio. Si.Ba.