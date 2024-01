Vittime sempre più pedoni e ciclisti

Si dimezzano gli incidenti, rispetto a 10 anni fa, ma resta ancora alto il numero di investimenti dei soggetti più fragili, soprattutto nei soliti incroci.

È il quadro che emerge dalla relazione della polizia locale di Cologno Monzese.

"Negli ultimi 3 anni abbiamo rilevato sempre lo stesso numero di sinistri: 183 nel 2023, uno in più rispetto al 2022 e 2021. Nel corso degli anni Duemila erano oltre 300 - spiega il comandante Silvano Moioli della polizia locale di Cologno Monzese -. Gli investimenti di pedone sono stati 28: questo è il dato più critico, che rappresenta quasi il 20%. Se aggiungiamo bici e motocicli si arriva a 50".

Via Cavallotti, Milano, Lombardia e Spagna le più critiche, le intersezioni Mascagni/Rossini, Liguria ed Emilia/Cavallotti quelle più a rischio. "Nelle prime due forse si dovrà mettere una rotonda. Abbiamo già appaltato 4 attraversamenti intelligenti: è un inizio e bisognerà continuare", continua Moioli lasciando i "compiti" a Fabio Scupola, che prenderà il testimone come dirigente al pensionamento del comandante nelle prossime settimane. Nove omissioni di soccorso. "Da anni ci siamo dotati di tantissime telecamere, 150 attualmente: grazie a queste tutti i responsabili sono stati individuati".

Senza assicurazione obbligatoria sono state sanzionate 279 persone, 635 senza revisione, 57 conducenti in stato di ebbrezza e 41 senza patente. "Vent’anni fa abbiamo iniziato un percorso educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e riusciamo a coinvolgere da 1500 a 2mila studenti con lezioni su bullismo, droghe, cyberbullismo. Stiamo implementando la presenza alle superiori Da Vinci". Grande impegno viene dato ai controlli mirati alla tutela dei consumatori. "Abbiamo sequestrato centinaia di chili di alimenti e bevande perché non conformi regole UE, perché scaduti o non rintracciabili. Abbiamo anche creato gruppo di lavoro chiamato Presidio del territorio per contrastare le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti".

Laura Lana