Vittime di Covid e mancata zona rossa Archiviata l’inchiesta su Conte e Speranza

di Mario Consani

Mancata “zona rossa“ e vittime di Covid, archiviazione per l’ex premier Giuseppe Conte e per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. "Non è in alcun modo possibile stabilire che quelle morti siano state determinate dalla mancata attivazione della zona rossa il 2 marzo 2020", scrivono i giudici del tribunale dei ministri di Brescia rispetto alla mancata chiusura dei comuni bergamaschi di Alzano e Nembro.

Secondo la consulenza del professor Andrea Crisanti, sostenuta dalla Procura di Bergamo, il lockdown mancato avrebbe determinato 4.148 morti in più. Ma, dicono i giudici, sulla base della "rapidissima evoluzione della pandemia e della mutevolezza delle informazioni, non era neppure astrattamente immaginabile" che Conte "oltretutto sulla base di un flusso informativo definito dallo stesso Cts carente, dovesse istituire" la zona rossa. È lo stesso tribunale, poi, a paragonare quell’emergenza all’epidemia di Spagnola di un secolo prima "in cui peraltro, data la guerra in corso, la preoccupazione, almeno nei Paesi belligeranti, non era certo quella di istituire zone rosse o simili". A ciò si aggiunga il fatto che "le indicazioni dell’Oms e le valutazioni del Cts e in generale degli organi consultivi del Governo, sono state caratterizzate da fluidità e mutevolezza". Quanto al reato di epidemia colposa contestato, "il piano pandemico del 2006 non era per nulla adeguato" ma Speranza "ha adottato le misure sanitarie propostegli dagli esperti di cui si è avvalso, che peraltro, a livello europeo, sono state tra le più restrittive". Infine, conclude il tribunale dei ministri, "anche ove fosse astrattamente prospettabile il reato di epidemia colposa (...), data la natura stessa della pandemia sarebbe comunque irrealistico ipotizzare che la stessa sia stata cagionata, anche solo a livello nazionale, da asserite condotte omissive". La notizia di reato per entrambi gli indagati, dunque, "è totalmente infondata".

"I giudici sottolineano che sarebbe stato irragionevole, in quel momento e con le informazioni che si avevano, una diversa decisione" commenta l’ex premier Conte. "Questo mi conforta, ma rimane il dato per la perdita collettiva: tantissimi morti, tantissima sofferenza e tantissimo dolore". "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e oggi è emersa la verità" scrive "molto sollevato" su Facebook l’ex ministro Speranza. Insorge l’Associazione dei familiari delle vittime: "È uno schiaffo a noi e all’Italia che si merita un sistema politico e di giustizia più trasparente".