Vittime della mafia Il 21 febbraio corteo in centro

Torna a Milano, dopo tredici anni, la manifestazione nazionale organizzata da Libera e Avviso Pubblico sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per celebrare la XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il corteo partirà alle ore 9 da corso Venezia per arrivare in piazza Duomo intorno alle 11. Saranno oltre 500 i familiari di vittime innocenti delle mafie che arriveranno in città da tutta Italia.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune e della Regione, è stata presentata ieri pomeriggio a Palazzo Marino dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente di Libera don Luigi Ciotti (nella foto), insieme a Lucilla Andreucci dell’ufficio di Presidenza di Libera e al presidente nazionale di Avviso Pubblico Roberto Montà.