Milano, 17 aprile 2019 - Rachele Vered ha perso la sua battaglia. Almeno per il momento. Una battaglia combattuta non tanto per avere un assegno vitalizio, quanto per ottenere il riconoscimento di italiana figlia di ebrei perseguitati per motivi razziali. Avevamo già dato conto della vicenda nell’agosto 2018, quando il Tar del Lazio aveva accolto la richiesta della 79enne, dandole diritto alle provvidenze riservate dal Governo agli internati dal regime nazifascista nei campi di concentramento e ai loro familiari. Qualche giorno fa, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ecco la storia. Rachele Vered (all’Anagrafe Rochla Waisbort) nasce il 20 settembre 1939 a Milano da genitori ebrei di origine polacca, Zysia Waisbort e Chana Borkowska. Marito e moglie finiscono poi nei campi di concentramento, come attestato da alcuni documenti, e riescono a sopravvivere. Diversi decenni dopo, Rachele presenta un’istanza al Ministero dell’Economia per chiedere il riconoscimento dello status di perseguitata e i relativi benefici di legge.

La commissione esaminatrice dice «no», affermando che la donna non era italiana al momento della nascita perché figlia di genitori polacchi. A quel punto, la 79enne, assistita dall’avvocato Raffaele Pendibene, si rivolge al Tar del Lazio, sostenendo che negli anni Trenta vigeva una legge in Polonia che prevedeva all’articolo 1 «che ai cittadini polacchi soggiornanti all’estero venisse revocata la cittadinanza» qualora non fossero rientrati in patria «entro la data prestabilita su richiesta della rappresentanza estera della Repubblica Polacca». Una norma che diventa decisiva per la causa se messa in connessione con una vecchia legge italiana, la numero 555 del 13 giugno 1912: l’articolo 1 assegnava la cittadinanza italiana per nascita «a chi è nato nel Regno se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono». Per il Tar, «questa norma è applicabile ai genitori della ricorrente». La premessa: «Circa un anno dopo la promulgazione della legge in questione (quella polacca del ’38, ndr), ovvero alla data del 20 settembre 1939, i genitori della ricorrente si trovavano con certezza a Milano, e la loro presenza dopo tale data (ad esempio 25 luglio 1940, 14 luglio 1944, 5 settembre 1944) è stata accertata in alcuni campi di concentramento siti in Italia e destinati a cittadini di religione ebraica». Conclusione: «Questo comporta l’accertamento dello status di apolidi dei genitori della ricorrente al momento della nascita di quest’ultima».

Tutto finito? No, perché il Consiglio di Stato ha rimesso tutto in discussione, dopo aver provato (invano) a fare definitivamente chiarezza sulla questione. Il 17 luglio scorso, infatti, il collegio presieduto da Luigi Maruotti ha chiesto all’Ambasciata d’Italia a Varsavia l’acquisizione di documenti che attestassero la presunta perdita della cittadinanza polacca da parte dei genitori di Rachele alla data del 20 settembre 1939. Peccato che la Polonia, si evince dalle motivazioni della sentenza, abbia pensato bene di non comunicare «le informazioni richieste» facendo leva sull’assenza di un accordo internazionale con l’Italia sulla divulgazione dei dati presenti nei registri anagrafici. Di conseguenza, i giudici di Palazzo Spada hanno sostanzialmente dovuto prendere atto di avere le mani legate e di non poter «desumere l’esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto», in mancanza di «una relazione di immediata inferenza e di pertinenza tra i due fatti». Fuori dal legalese: manca la prova che padre e madre della 79enne avessero perso la cittadinanza quando lei venne alla luce all’ombra della Madonnina. Quindi, niente vitalizio. E, cosa decisamente più grave, niente riconoscimento di perseguitata alla figlia di persone recluse per anni nei lager nazifascisti.