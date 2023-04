Violenza sessuale, la donna non deve sentirsi da sola: "Le ferite sono terribili ma guaribili"

"La donna non deve sentirsi abbandonata. Fondamentale è una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine, in modo che in caso di violenza anche altre si sentano invogliate a denunciare. E dal punto di vista psicologico bisogna aiutare a capire che le ferite, seppur terribili, sono guaribili. Tutte le vittime di violenza provano un senso di colpa: a poco a poco, va rimosso". Lo sottolinea Alessandra Kustermann, prima donna primario della Mangiagalli, fondatrice del Centro antiviolenza dell’ospedale e che oggi, in pensione, è presidente dell’associazione Soccorso violenza sessuale “Donna aiuta donna“.

Milano è scossa da un altro caso di violenza sessuale, avvenuto in stazione Centrale. Ha notato un incremento di casi?

"No. L’ideale sarebbe che non ci fossero più violenze sessuali ma è impossibile. Il problema è di tipo culturale: finché tutti gli uomini non tratteranno le donne come persone libere, non ne usciremo. La violenza sessuale è un oltraggio gravissimo all’integrità psichica della donna. Ma il mio messaggio è che c’è possibilità di recupero, sempre: le vittime non devono aver paura di chiedere aiuto. È un bene che la risposta delle forze dell’ordine sia stata immediata, visto che il presunto responsabile è stato subito individuato".

Questo dà forza alle donne?

"Sì. Perché infonde fiducia. Sprona a fare denuncia, a poco a poco toglie la paura di tornare a camminare per strada da sole, sapendo che c’è chi interviene in maniera rapida. Non sono d’accordo con chi vorrebbe limitare la libertà delle donne. La soluzione non può e non deve essere “restare a casa“. Tra l’altro, statisticamente, la casa è il luogo in cui più di ogni altro avvengono violenze. Va cambiata la mentalità, la cultura. Le vittime non devono mai sentirsi in colpa".

Questo succede?

"Sempre! La vittima si sente in colpa, pensa che se avesse evitato un certo percorso o altro, il dramma non sarebbe successo. I sensi di colpa non sono solo negativi: pensare che si sarebbe potuto modificare ciò che è avvenuto aiuta a mantenere il controllo della propria vita. E a poco a poco si recupera".

Come si aiutano le vittime?

"In tanti modi, per esempio con l’Emdr, una terapia simile all’ipnosi, basata sui movimenti oculari. Ma ogni caso è una storia a sé".