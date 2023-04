Violentata sul Passante a Milano, raid choc in un video: la ricostruzione minuto per minuto

«Ho incominciato a piangere. Gli dicevo “no”. Lui continuava. Quando però vedeva che ero al limite della sopportazione, si fermava e si metteva seduto di nuovo accanto a me, tenendomi la mano sulla coscia, pigiandomela per tenermi ferma, mi diceva “Stai tranquilla, non ti faccio niente. Perché piangi?”. Cercava di tranquillizzarmi dicendomi anche “Non ti preoccupare, stai tranquilla”. Nel frattempo mi accarezzava il viso e cercava di abbracciarmi per consolarmi, quasi come se non fosse stato lui a fare quello che aveva fatto in precedenza. Per lui era come se non fosse successo nulla". Sono le 10.30 del 5 aprile, siamo a bordo del treno partito cinque minuti prima dalla stazione Garibaldi e diretto a Treviglio.

Ambra (nome di fantasia), ventunenne di origine toscana, è in balìa del violentatore, che alterna momenti da predatore senza scrupoli ad altri di sconcertante calma: "Questo fatto che lui si fermasse e cercasse di tranquillizzarmi è successo due o tre volte durante l’aggressione, e ogni volta che lo faceva io cercavo di scappare. Solo che quando cercavo di farlo, lui smetteva di consolarmi e diventava nuovamente aggressivo anche a livello fisico, mi faceva male. Quindi faceva di tutto per non lasciarmi andare. Ricordo che mi ha preso per i polsi stringendomeli, mi spingeva verso il finestrino, mi bloccava".

A poco più di due settimane da quel viaggio da incubo, gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Stefano Veronese e coadiuvati dai colleghi del compartimento Polfer Lombardia, hanno arrestato e portato a San Vittore il presunto aggressore, in esecuzione dell’ordinanza firmata dal gip Lorenza Pasquinelli: in manette il trentaseienne egiziano Ghit R., pizzaiolo regolare e incensurato, habituè di quella tratta del Passante ferroviario, incastrato dalle immagini delle telecamere e dalle celle agganciate dal suo cellulare in quei drammatici e interminabili minuti. Gli agenti di via Fatebenefratelli, coordinati dall’aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, partono dall’identikit fornito dalla ragazza – un uomo di circa 40 anni, carnagione olivastra, corporatura robusta e occhi scuri – e da un indumento particolarmente riconoscibile, una felpa con cappuccio di colore arancione.

Da lì scatta l’analisi approfondita degli occhi elettronici installati lungo la rete sotterranea del Passante e a bordo del convoglio numero S5-24531. I poliziotti scoprono così che l’uomo che stanno cercando è salito su un treno alla fermata Lancetti alle 10.11 e 19 secondi, salvo scendere dopo pochi minuti a Garibaldi: con sé aveva due sacchetti di plastica. Alle 10.17, ecco il primo incontro casuale con Ambra, sul binario 1: lei sta cercando un mezzo per raggiungere il fidanzato a Bergamo; lui si offre di aiutarla e le consiglia di prendere il convoglio diretto a Treviglio (lo stesso su cui salirà lui). Alle 10.25, la scena si sposta sulla parte superiore dell’ultima carrozza: lo sconosciuto si siede subito, la ragazza lo raggiunge dopo aver cercato invano il capotreno per accertarsi di aver preso la linea giusta.

"Se vuoi siediti pure qui", le indica la poltroncina di fianco al suo. Lei sceglie quello di fronte, "ma sfalsata di un posto". Pochi secondi e scatta il raid, ripreso integralmente, seppur in maniera sfocata e con alcuni ostacoli a ostruire parzialmente la visuale, da una telecamera che punta sullo scompartimento: il filmato choc dura circa due minuti, dalle 10.35 alle 10.37. Poi Ambra riesce a liberarsi dalla presa, sferrando un colpo al mento del violentatore e scappando in cerca di aiuto. L’aggressore si precipita verso l’uscita e scende alla fermata Forlanini, prima che gli uomini della Polfer, allertati dal capotreno, chiudano le porte per metterlo in trappola: alle 1 0.50 viene immortalato dalla telecamera di via Ardigò mentre sta parlando al telefono.

Chi è? Il volto inserito nel software di riconoscimento facciale Sari rimanda le generalità di Ghit R., egiziano classe ’86 residente in zona Dergano (a due passi da Lancetti). Gli archivi della Polfer certificano che è un frequentatore assiduo della linea, un pendolare insomma; e in effetti la consultazione della banca dati Inps fa emergere che almeno fino al 2022 ha lavorato come pizzaiolo in un locale di Pioltello, che si trova proprio lungo quella direttrice. Di più: il tracciato delle celle agganciate dal suo smartphone quella mattina segue esattamente il tragitto coperto dall’aggressore. L’ultima conferma arriva da Ambra, che il 13 aprile riconosce quel viso in un album fotografico: è lui.